26 septembre 2017

Mondial-2018 : Amine Harit appelé pour la 1re fois par le Maroc

Amine Harit sous le maillot de l'équipe de France Espoirs face au Chili à Laval, le 1er septembre 2017 ©AFP



Rabat (AFP)

Le milieu Amine Harit, qui a évolué avec les différentes sélections de jeunes de l’équipe de France mais a finalement choisi de porter les couleurs du Maroc, a été officiellement sélectionné mardi pour recevoir le 7 octobre avec les Lions de l’Atlas le Gabon lors des qualifications du Mondial-2018.

Amine Harit, 20 ans, fait pour la 1re fois partie des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Hervé Renard pour la rencontre, selon la liste des joueurs diffusée sur les réseaux sociaux par la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

"C’est le choix le plus difficile que j’ai eu à faire depuis le début de ma carrière et aujourd’hui j’en suis très fier", avait annoncé le 11 septembre le joueur du club allemand de Schalke 04, en expliquant qu’il avait opté pour les Lions de l’Atlas "grâce et à cause de (s)a famille".

Avec l’équipe de France, le natif de Pontoise, dont les parents sont Marocains, a notamment remporté l’Euro-2016 chez les moins de 19 ans aux côtés de Kylian Mbappé ou Jean-Kévin Augustin.Révélé à Nantes, il a disputé son dernier match en Bleu avec les Espoirs début septembre contre le Kazakhstan.