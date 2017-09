Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 26/09/2017

Crise économique et scandales financiers au Congo Brazzaville

Une délégation du FMI est attendue ce jour dans la capitale Brazzaville, à la demande des autorités congolaises, afin d’étudier la situation économique du pays et « finaliser l’évaluation de la dette et la mise à jour des projections macroéconomiques ». Diminution des réserves monétaires, montant exceptionnel de la dette publique, accélération de l’inflation depuis la fin de l’année 2016 : tels sont quelques indicateurs de l’économie du pays qui fait face par ailleurs à une interminable crise politique. A cela s’ajoute une inquiétante crise humanitaire dans le département du Pool secoué depuis dix-huit mois par un conflit armé. Sans compter les scandales financiers dans le secteur pétrolier, révélés récemment par des ONG. Quelles solutions à la coagulation des crises politique, économique et sécuritaire et humanitaire au Congo Brazzaville ?

Invités :

Guy Mafimba, Porte-parole en France de l’IDC-Frocad (Plateforme de l’opposition)

Patrick Gabriel Dion, Président de la fédération France du PCT (Parti congolais du travail)

Emmanuel Okamba, Maître de conférences en Sciences de gestion et membre du Laboratoire de l’Institut de recherche en gestion de l’Université de Paris-Est (Marne-La-Vallée). Président de la fédération Europe du PCT (Parti congolais du Travail)