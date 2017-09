26 septembre 2017

Les jeunes se mobilisent à l’occasion de la Journée internationale de la paix

La Fédération Camerounaise des Associations, Centres et Clubs UNESCO (FECACLUBS-UNESCO), en partenariat avec le Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique centrale et la Commission nationale pour l’UNESCO, a mobilisé des jeunes et des partenaires du 20 au 23 septembre 2017, autour d’un certain nombre d’activités, à l’occasion de la Journée internationale de la paix.

L’objectif de cette mobilisation pour la paix était d’amener les jeunes à contribuer de manière décisive à l’élimination des causes de conflits et au renforcement de l'idéal de paix au sein des populations, notamment en milieu « jeunes ».

Trois grands moments ont marqué cette mobilisation autour de la paix. Tout d’abord, une campagne de sensibilisation sur la paix, en collaboration avec la radio nationale, avec pour but d’informer les populations en général et les jeunes en particulier sur la nécessité de mettre fin à la multiplication des foyers de violences qui engendrent des conséquences sociales très graves et de préserver la paix. Ensuite, la tenue d’un atelier culturel de peinture et de poésie sur le thème « Diversité culturelle et culture de la paix ». Cet atelier a permis aux jeunes des Clubs UNESCO des lycées de la ville de Yaoundé, de présenter les richesses culturelles du Cameroun comme socle de l’unité nationale et de construction d’une paix durable. Enfin, l’organisation d’une marche pour la paix dans les rues de la ville de Yaoundé, marche qui a mobilisé près de cinq cent jeunes, question d’illustrer la convergence des populations et des jeunes vers l’idéal de la paix. Le monument de la réunification du Cameroun qui a servi de point de chute de la marche de la paix aura été un symbole fort pour l’appel à la consolidation de la paix.

Il convient de souligner que la FECACLUBS-UNESCO s’est proposée de mettre à l’honneur la Campagne « ENSEMBLE » qui est une initiative mondiale des Nations Unies favorisant le respect, la sécurité et la dignité pour toute personne forcée, par les circonstances, à fuir son domicile à la recherche d’une vie meilleure et de renforcer la solidarité nationale et internationale face à des graves crises humanitaires, en faisant de la paix non pas un idéal inatteignable, encore moins une idée abstraite, mais une réalité par des actions concrètes. Le moment a été ainsi saisi pour partager le message de Paix adressé au monde entier par Madame Irina BOKOVA, Directrice générale de l’UNESCO.

À l’issue de ces activités les participants ont été sensibilisés sur l’importance de la construction d’une paix durable dans le monde en général et au Cameroun en particulier. Un programme de sensibilisation sur les sujets inhérents à la paix a été mis en place afin d’inciter et de favoriser les actions issues des réseaux, des institutions et de la société civile pour la lutte contre le terrorisme. Ce programme permettra de former des jeunes ambassadeurs de la paix.

