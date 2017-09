26 septembre 2017

Célébrer les champions de YouthConneckt et le prix des jeunes talents Rwandais

L’Ambassade du Rwanda vous informe que le Ministère Rwandais de la Jeunesse et la fondation Imbuto récompenseront les jeunes rwandais et les entreprises qui ont des talents exceptionnels, qui se sont concentrés sur leurs ressources et leur détermination et qui ont montré leur capacité à soutenir l’autonomie des jeunes.

L’Ambassade du Rwanda vous rappelle que les jeunes talents rwandais sont récompensés depuis 2007.

Les personnes individuelles et les entreprises concernées par les récompenses attribuées par le Ministère Rwandais de la Jeunesse et par la fondation Imbuto sont :

Les jeunes talents âgés de 18 à 35 ans.

Les entreprises qui ont des activités qui favorisent l’autonomisation des jeunes.

Critère de nomination pour les personnes physiques :

Etre un individu, homme ou femme âgé(e) de 18 à 35 ans.

Etre de nationalité rwandaise (Résidant au Rwanda ou à l’étranger).

Démontrer une vision, une capacité de créativité, une intégrité et des valeurs personnelles et professionnelles.

Montrer que l’on a mis à disposition de la communauté des services en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des jeunes.

Manifester un engagement significatif en faveur de l’emploi des jeunes.

Avoir des qualités apparentes comme leader.

Inspirer et motiver les autres jeunes et les entreprises pour qu’elles atteignent l’autonomie.

Montrer comment il/elle peut atteindre son but en dépassant ses barrières personnelles et sociales.

Critère de nomination pour les personnes morales (Entreprises) :

Etre enregistré au Rwanda.

Avoir une activité ou une mission qui cible spécifiquement et intentionnellement les jeunes âgés de 18 à 35 ans.

Avoir la volonté de répondre aux demandes de vérification supplémentaires en cas de sélection comme finaliste.

Aider les autres entreprises, les institutions et les jeunes à atteindre l’autonomie.

L’Ambassade du Rwanda vous informe que vous pouvez soumettre un dossier de candidature jusqu’au 15 novembre 2017.

Vous pouvez télécharger le document de candidature sur le lien ci-dessous :

Dossier de candidature.

Informations disponibles :

www.myict.gov.rw / www.imbutofoundation.org

info@imbutofoundation.org / info@myict.gov.rw.

Distribué par APO pour Ambassade de la Republique du Rwanda en France.