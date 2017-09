26 septembre 2017

Le Vice-Premier Ministre De Croo évoque la situation en République Démocratique du Congo avec la Conférence épiscopale du Congo

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo s’est entretenu aujourd’hui avec des représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), présidée par Mgr. Marcel Utembi, archevêque de Kisangani.



Au cours de l’entretien, le ministre De Croo a exprimé sa gratitude pour le rôle important que la Conférence épiscopale a récemment joué pour éviter des violences en RDC et pour mettre en place un compromis politique inclusif, appelé l’accord du 31 Décembre. Comme l’accord n’a toutefois pas été mis en œuvre, c’est un nouveau cercle vicieux qui s’est enclenché.



Le ministre De Croo a aussi mis en exergue l’importance d’une transition démocratique via des élections équitables. Un calendrier électoral réaliste respectant les principes de l’Accord du 31 décembre est à cet égard essentiel. Il faut également veiller à l’indépendance de la commission électorale, à l’ouverture de le scène politique, à la garantie des libertés et au respect des droits de l’Homme.

