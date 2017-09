26 septembre 2017

La 4ème édition du Rebranding Africa

La 4ème édition du Rebranding Africa (RAF) se tiendra le 06 octobre prochain au Management Centre Europe autour du thème : « Enjeux et défis des systèmes financiers africains face au dividende démographique ». Les personnalités et compétences les plus éminentes dans les domaines financier, économique, politique et scientifique, seront réunies au cœur de l’Europe, en vue de créer les synergies et partenariats requis, à la lumière de la thématique choisie.

Trois panels et une session spéciale dédiée à l’innovation avec présentation de trois projets promus par de jeunes africains, rythmeront le Forum. Comme à l’accoutumée cette cuvée 2017 se terminera par une soirée de Gala avec la cérémonie de remise des Rebranding Africa Awards. Retrouvez toutes les informations l’édition 2017 sur https://rebranding-africa.com/

