Le Grand Débat - 25/09/2017

Bilan de la 72ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies -

Le monde selon Emmanuel Macron

A quoi ressemble la scène politique mondiale à l’heure où s’achève la 72ème session de l’Assemblée générale l’Onu ? Peut-on encore parler d’un ordre mondial maîtrisé et ordonnancé par les Nations Unies ? Quelle diplomatie française en direction de l’Europe, des Amériques, de l’Asie et de l’Afrique ? Plus généralement, faut-il inventer de nouveaux protocoles diplomatiques face aux désordres mondiaux ? Qu’en est-il aujourd’hui du multilatéralisme, alors même que les solidarités reculent au profit de la recomposition de nouveaux pôles d’influence concurrents ?

Invités :

Pascal Boniface, Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et enseignant à l’Institut d’Etudes européennes de l’Université de Paris 8. Dernier ouvrage paru : « Les Relations internationales de 1945 à nos jours : comment en sommes-nous arrivés là ? » paru aux éditions Eyrolles en 2017

Nicolas Tenzer, Haut fonctionnaire et écrivain. Directeur de la publication et de la rédaction de la revue Le Banquet. Président fondateur du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique (CERAP). Dernier ouvrage paru : « La France a besoin des autres » aux éditions Plon