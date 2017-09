25 septembre 2017

Youtap lance la plate-forme de traitement des paiements en argent mobile en tant que service dans le nuage

Youtap (www.Youtap.com) a lancé Youtap Cloud, une plate-forme de traitement des paiements proposée sous forme de service dans le nuage pour les prestataires de paiements mobiles sur les marchés en développement.

Youtap Cloud permet le traitement des transactions en temps réel pour les paiements en argent mobile sans contact et par portefeuille bancaire. Il prend en charge les paiements par code QR ainsi que la technologie NFC, avec notamment des microterminaux pour point de vente (PDV) à bas coût, des cartes complémentaires et le paiement mobile à l'aide de marqueurs ou d'appareils portables. La solution est un service de marque blanche comportant un minimum de frais d'investissement. Le fournisseur peut ainsi se concentrer sur les initiatives d'accès au marché et l'acquisition de marchands.

Youtap Cloud se connecte aux réseaux de paiement bancaires et traditionnels à travers différentes interfaces et à la blockchain pour les paiements numériques et les règlements interbancaires, interprofessionnels et transfrontaliers.

Le service est déployé à partir de centres de données régionaux conformes à la norme PCI en tant que service cloud public ou privé. Youtap Cloud, basé sur Java et Oracle et proposant différentes applications Android et Apple OS, fournit des API ouvertes aux banques et aux prestataires de services de paiement, lesquels peuvent ainsi intégrer la nouvelle génération de paiements mobiles dans leurs applications bancaires et de paiement existantes. Il peut être ajouté à un portefeuille mobile existant ou destiné aux nouvelles entreprises qui ont besoin d'un portefeuille mobile.

Peter Meredith, directeur marketing de Youtap, a indiqué que le fait de fournir la plate-forme de paiement sous forme de service dans le nuage offre des prestations et une mise en œuvre plus rapides.

« Les fournisseurs d'argent mobile peuvent faire évoluer rapidement leur entreprise et bénéficier d'un avantage concurrentiel sur leurs marchés », explique-t-il.

« L'installation des autres plates-formes de paiement de marchand peut demander plusieurs mois. La solution de marque blanche dans le nuage de Youtap peut être personnalisée en quelques semaines pour les services d'argent mobile. Les marchands possédant un service participant peuvent télécharger l'application Android, s'inscrire et commencer à traiter leurs paiements numériques en moins de 24 heures. »

Youtap Cloud peut être intégré à des dispositifs de Verifone, Pax et Ingenico, et prend également en charge les appareils Android et Linux de différents fabricants. Le réseau de traitement de paiement chiffré de Youtap permet de garantir la sécurité et la protection des données de transaction.

Le service peut être utilisé de nombreuses façons : paiements des commerçants, recharge de crédit mobile, paiements de facture, paiements de péage et de transports, déboursements et prestations sociales pour les citoyens et les réfugiés, fidélité et promotions, microfinance et envois de fonds internationaux.

Youtap Cloud est doté d'un modèle de tarification basé sur les transactions. La solution standard inclut des applications basées sur Android de marque blanche pour les commerçants, les consommateurs et les applications de PDV. Il est possible de sélectionner des lots en option pour l'intégration à des lecteurs de transport, l'acceptation Visa/Mastercard, l'enregistrement et l'authentification biométriques par empreinte digitale, et les paiements sur les réseaux sociaux. Les fournisseurs disposent également de services d'analyse supplémentaires en option, notamment des informations détaillées sur les consommateurs et les commerçants.

À propos de Youtap Cloud :

Youtap Cloud (www.YoutapCloud.com) permet le traitement des transactions en temps réel pour les paiements en argent mobile sans contact et par portefeuille bancaire dans les marchés en croissance.

À propos de Youtap :

Youtap (www.Youtap.com) est un fournisseur mondial de paiement mobile sans contact et de logiciels de services financiers, permettant aux clients qui détiennent un portefeuille d’argent mobile de payer dans n’importe quel point de vente à l’aide de n’importe quel appareil. Les solutions NFC et de code QR sécurisées de Youtap prennent en charge l’acceptation de paiement pour les cartes physiques et sans contact, les marqueurs NFC et les téléphones NFC. Youtap soutient les ORM et les détaillants en intégrant des programmes de fidélisation et d’autres fonctionnalités sensibles, intéressantes pour les consommateurs comme pour les commerçants.