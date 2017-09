25 septembre 2017

RDC : évasion d’une trentaine de prisonniers dans l’est

La prison centrale de Makala, à Kinshasa, le 2 juillet 2017, quelques jours après la spectaculaire évasion de quelque 4.000 prisonniers ©AFP



Bukavu (RD Congo) (AFP)

Un total de 34 prisonniers, dont 27 condamnés pour viol, se sont évadés dimanche d’une prison de l’est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris lundi d’un responsable local.

"34 prisonniers dont 27 condamnés pour viol et d’autres condamnés pour vols et assassinat se sont évadés de la prison centrale de Mwenga dimanche matin", a déclaré à l’AFP Désiré Masumbuko, administrateur du territoire de Mwenga, "après avoir troué, sous une forte pluie, le mur avec des barres de fer", a-t-il précisé.

"Nos services viennent de récupérer trois évadés.31 autres courent encore dans la nature", a indiqué M. Masumbuko, ajoutant que dans cette prison "les conditions carcérales sont déplorables" à cause "du manque de nourriture et de médicaments qui ne sont plus fournis" par l’État.

"Nous craignons l’explosion de l’insécurité dans les jours à venir", dans Mwenga, territoire de 840.000 habitants situé à 130 km de Bukavu, a déploré l’influent et respecté chef coutumier Mwami Kalenga Riziki qui a qualifié ces évadés "d’extrêmement dangereux".

Début juin dans la province voisine du Nord-Kivu, plus de 900 prisonniers s’étaient évadés de la prison de la ville de Beni, après une attaque lancée par des inconnus, selon les autorités.

Le 17 mai, plus de 4.000 prisonniers s’étaient évadés de la prison de Makala dans la capitale Kinshasa après un assaut.

Ces différentes attaques et évasions interviennent alors que la RDC est minée par une crise politique liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila dont le mandat s’est achevé le 20 décembre 2016.

L’est de la RDC est déchiré par des violences de groupes armés depuis plus de 20 ans.