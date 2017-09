22 septembre 2017

Rencontre entre le Secrétaire général et S.E. Mr. Brahim Hisseine Taha, Ministre des affaires étrangères, Intégration africaine et Coopération internationale de la République du Tchad

Le Secrétaire général a rencontré aujourd’hui S.E. M. Brahim Hisseine Taha, Ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la coopération internationale de la République du Tchad. Le Secrétaire général et le Ministre ont discuté de la situation en République du Tchad, ainsi que des questions régionales, y compris la situation au Sahel.



Le Secrétaire général a salué les efforts de la République du Tchad dans la lutte contre Boko Haram.

