22 septembre 2017

Rencontre entre le Secrétaire général et H.E. Mr. Macky Sall, Président de la République du Sénégal

Le Secrétaire général s’est entretenu hier avec S.E. M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal.

Le Secrétaire général a souligné les contributions significatives de la République du Sénégal sur les questions de démocratie, paix et sécurité en Afrique. Le Secrétaire général a également salué l’engagement de la République du Sénégal à promouvoir et à renforcer le partenariat entre l’Union africaine et les Nations Unies, notamment dans son rôle de Membre non-permanent du Conseil de sécurité.





