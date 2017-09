22 septembre 2017

Rencontre entre le Secrétaire général et H.E. M. Hery Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar

Le Secrétaire général a rencontré S.E. M. Hery Rajaonarimampianina, Président de la République de Madagascar. Le Secrétaire général a souligné le besoin de progrès sur la réconciliation nationale afin d’assurer la tenue d’élections apaisées et inclusives en 2018.



Ils ont échangé leurs vues sur les efforts du Gouvernement de mettre en œuvre l’Agenda 2030. Le Secrétaire général et le Président ont aussi discuté de la mise en œuvre du Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix pour Madagascar et de l’assistance électorale des Nations unies.

