21 septembre 2017

Forum de Sale : L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) Centre d’Excellence pour la Formation et le Renforcement des Capacités des Élus et Cadres des Collectivités Territoriales d’Afrique

Les responsables et cadres des collectivités territoriales et les responsables des institutions de formation qui offrent des cursus au profit des collectivités territoriales en Afrique ont pris part du 18 au 20 septembre 2017 au Campus de l’Université Internationale de Rabat (UIR), sis à dans le Technopolis de Salé (Maroc), au premier forum qui leur était dédié sous l’égide de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) (www.AfriqueLocale.org/fr) dans le cadre de son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA).

Plus de 400 participants de 58 pays dont 46 pays africains ont pris part au forum, parmi lesquels , des Ministres, des Présidents d’Associations des Autorités Territoriales, des Présidents et des Directeurs d’Instituts de Formation, des cadres des administrations territoriales, des experts en gouvernance locale, des composantes de la Société Civile et le grand public.

Le forum a porté sur le thème : « Les Ressources Humaines des Collectivités Territoriales Africaines : le Temps d’agir…c’est Maintenant ! »

Les travaux ont été ouverts par Son Excellence Monsieur Noureddine BOUTAYEB, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur du Royaume du Maroc, au cours d’une cérémonie d’ouverture à laquelle ont également pris part : Son Excellence Monsieur Mohamed BENABDELKADER, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, Maroc ; Son Excellence Madame Jeanne d’Arc KAGAYO UMURUNDI, Ministre du Développement Communal de Burundi ; son Excellence Madame Hajia ALIMA MAHAMA, Ministre de la Décentralisation et du Développement Rural de Ghana, Monsieur Ahmed Ould BAH, Directeur des Relations Extérieures de l'Organisation Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) ; Monsieur Cheikh Ould Ahmed Ould BAYA, Président de l’Association des Maires de la Mauritanie, Vice-Président de CGLU-Afrique pour la Région Afrique du Nord ; Monsieur Mohand LAENSER, Président de l’Association des Régions du Maroc (ARM), Monsieur Mohamed BOUDRA, Président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC).

Les trois journées du forum ont permis d’aborder les trois problématiques suivantes :

La place du capital humain dans le nouveau contexte géopolitique de la décentralisation en Afrique ;

La mise en réseau des cadres des collectivités territoriales et l’apprentissage par les pairs ;

La promotion de la qualité de l’éducation, de la formation et du renforcement des capacités ciblant l’administration des collectivités territoriales.

Ces trois problématiques ont fait l’objet de débats approfondis au cours des 15 ateliers tenus lors des travaux.

Plusieurs partenaires ont enrichi les échanges parmi lesquels : La Direction de l’Administration Publique et du Management du Développement, Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies, l’Institut d’Administration Publique de Bahreïn (BIPA), Cities Alliance, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), le Centre de Développement des Ressources Humaines de Séoul (SHRDC), Metropolis International Training Institute (MITI), l’International City/Management Association (ICMA) des USA, l’Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe (UDITE), l’AAPAM Africa, le Syndicat des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT) de France, la Fondation Africaine pour le Renforcement des Capacités (ACBF) et le Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour le Développement (CAFRAD).

A l’issue des travaux une déclaration de Salé sur les ressources humaines des collectivités territoriales a été adoptée, qui attire l’attention sur l’urgence d’agir, et de trouver des solutions durables au problème du financement de la formation et du renforcement des capacités des élus et cadres des collectivités territoriales d’Afrique.

Un appel a été lancé pour considérer l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique comme centre d’excellence pour la modernisation et la professionnalisation du management des administrations territoriales du continent.

Les participants ont tous souhaité que ce forum de Salé soit désormais organisé chaque année à l’Université International de Rabat (UIR) sous l’égide de CGLU Afrique/ ALGA.

Pour plus d'informations contactez :

Gaëlle Yomi

+212 610 56 71 45

Gyomi@UCLGA.org