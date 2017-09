Santé Publique France : La Dépigmentation

Par Salah Eddine, le 21 septembre 2017

Émission du jeudi 21 septembre 2017

(Podcast disponible en bas de page)

_

La dépigmentation volontaire de la peau

_

Invités :

Mme Isabelle Mananga Ossey – ONG Label beauté Noire

Dr Marie Jourdan, Dermatologue - Centre Laser International de la peau de Paris (CLIPP)

Mams Yaffa de l’Association Esprit d’Ebène

Diane Equateur, chargée de développement de produits cosmétiques à Kinshasa

_

L’éclaircissement volontaire de la peau connaît toujours un succès inquiétant sur le continent africain, mais également ici en Europe. Il y a des personnes qui veulent s’éclaircir la peau pour des questions d’esthétiques, d’autres pour résoudre leurs problèmes d’acné et de peau. Pourtant, les produits utilisés pénètrent dans la peau, modifient son équilibre et la fragilisent. Se blanchir la peau a des conséquences graves sur le corps et parfois ces conséquences sont irréversibles.

Cette émission a été l’occasion d’alerter nos auditeurs sur les risques de la dépigmentation volontaire de la peau et de ne pas se fier aux étiquettes des produits éclaircissants vendus dans la rue, en arrière-boutique de salons de coiffures ou sur Internet. Les étiquettes sont souvent fausses et c’est dans ce genre de produits que l’on retrouve le plus souvent de la javel et d’autres composants très nocifs pour la santé.

N’hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour vous informer, vous faire conseiller, et vous faire aider pour arrêter la dépigmentation volontaire.

Contacts utiles :

L’association Ewa Ethnik-

www.facebook.com/EwaEthnik - ewaethnik@gmail.com

Pôle Santé Goutte d’Or : consultations dermatologiques gratuites ainsi qu’un espace d’information et de prévention. 16-18 rue Cavé – 75018 Paris. Tél. : 01.53.09.94.10 du lundi au jeudi, de 8h35 à 18h30.

Association Esprit d’Ebène - 15 rue de la Goutte d’Or 75018 Paris – 09 82 28 07 00

Centre Laser International de la peau de Paris (CLIPP) 85 Avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris 01 44 42 92 55