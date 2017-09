20 septembre 2017

Trump salue le "potentiel" de l’Afrique où ses amis vont pour "devenir riches"

Donald Trump, le 20 septembre 2017 à New York ©AFP



Nations unies (Etats-Unis) (AFP)

Le président américain Donald Trump a salué mercredi le "potentiel commercial énorme" qui existe selon lui en Afrique, où se rendent nombre de ses amis pour "devenir riches" et où il va prochainement envoyer son ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley.

"L’Afrique a un potentiel commercial énorme.J’ai plein d’amis qui vont dans vos pays pour essayer de devenir riches.Je vous félicite, ils dépensent beaucoup d’argent", a déclaré le milliardaire lors d’un déjeuner partagé avec plusieurs dirigeants africains en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

Parmi eux figuraient les présidents sud-africain Jacob Zuma et nigérian Muhammadu Buhari.

"Pour les entreprises américaines, c’est vraiment devenu un endroit où elles doivent aller - et elles veulent y aller", a ajouté Donald Trump, sans préciser les pays où se trouve, selon lui, ce potentiel commercial.

Le président américain a aussi évoqué les pays ravagés par des crises et guerres sur le continent africain."Les gens souffrent des conflits en Afrique.En Centrafrique, au Congo, en Libye, au Mali, en Somalie et au Soudan du Sud notamment, ils vivent des moments très difficiles et très dangereux", a-t-il relevé.

"Des groupes terroristes, comme l’Etat islamique, les shebab, Boko Haram, et Al-Qaïda menacent la paix africaine.Les Etats-Unis sont fiers de travailler avec vous pour éradiquer les refuges terroristes, pour couper leurs finances et discréditer leur idéologie dépravée", a poursuivi le président américain.

"Nous suivons attentivement et sommes profondément préoccupés par la violence en cours au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo.Des millions de vies sont en danger et nous continuons de fournir une aide humanitaire.Mais de vrais résultats pour arrêter ces catastrophes nécessitent un processus de paix dirigé par des Africains et un sincère, réellement sincère engagement de toutes les parties concernées", a-t-il averti.

"Je sais que vous travaillez durement sur cela.Pour vous aider dans vos efforts, j’envoie l’ambassadrice Nikki Haley en Afrique pour discuter des conflits et de leur résolution, et plus important, de la prévention", a annoncé Donald Trump.

La mission diplomatique américaine n’a pas été en mesure de préciser dans l’immédiat quand aurait lieu ce voyage ni les pays qui seraient visités.

Sans expérience diplomatique, ex-gouverneure de Caroline du Sud d’origine indienne, Nikki Haley qui a un rang de ministre aux Etats-Unis, est devenue de facto depuis janvier la voix de la diplomatie américaine, profitant d’un relatif effacement du secrétaire d’Etat Rex Tillerson et surtout de son lien direct et très fréquent avec Donald Trump.

Depuis le début de l’année, elle s’est notamment rendue en juin en Israël et récemment à Vienne pour s’enquérir du respect par l’Iran de l’accord nucléaire de 2015 contrôlé par l’Agence internationale de l’énergie atomique qui y a son siège.

L’ONU gère de nombreuses opérations de paix en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, en Centrafrique, au Soudan du Sud ou au Mali.