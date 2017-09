20 septembre 2017

AfricaBuild Lagos 2018 : fairtrade annonce la 3ème édition du 6 au 8 mars au Landmark Centre de Lagos

L’économie nigériane est sortie de la récession. Compte tenu de ce fait et après le grand succès du salon AfricaBuild Lagos (www.AfricaBuild-Lagos.info) cette année, il n’est pas surprenant que fairtrade annonce la 3ème édition d’AfricaBuild Lagos qui aura lieu du 6 au 8 mars 2018 au Landmark Centre de Lagos. L'événement est devenu le salon international leader du bâtiment et de l’intérieur au Nigeria.

L’économie nigériane est sortie de la récession. Selon le Bureau Nigérian de la statistique, le pays a réussi à sortir de la récession alors que le PIB au deuxième trimestre de 2017 a augmenté de 0,55% en termes réels par rapport à l’année précédente. Le Nigeria est la plus grande économie d’Afrique avec un PIB estimé à 401 milliards USD (gtai) en 2017 et devrait devenir l’une des 20 premières économies mondiales d’ici 2050.

Compte tenu de ces faits et après le grand succès du salon en 2017, il n’est pas surprenant que l’organisateur allemand fairtrade Messe annonce la 3ème édition du salon AfricaBuild Lagos qui aura lieu du 6 au 8 mars 2018 au Landmark Centre de Lagos.

L’événement réunira les professionnels du bâtiment et de l’intérieur du Nigeria et présentera les produits des fabricants et fournisseurs internationaux du monde entier. La gamme d’objets exposés est vaste : Des façades architecturales, de l’équipement de salle de bains et sanitaire, des matériaux de construction et de l’équipement, des équipements de climatisation, des machines et de l’équipement de construction, des portes et des serrures, des matériaux de finition, de l’équipement ignifuge, des planchers, des portes et des automatismes, de la quincaillerie et des outils, du chauffage et de l’approvisionnement en eau, des peintures et des revêtements, des fenêtres et des systèmes de profilés.

Programme de conférence

Le salon AfricaBuild Lagos 2018 sera complété par des présentations et des conférences. La séance d’ouverture est prévue pour le 6 mars et réunira des personnalités de la politique et du commerce.

Un appui institutionnel fort

AfricaBuild Lagos 2018 est soutenu par : La Délégation de l’Union Européenne au Nigeria et aux Etats de la CEDEAO ; Advantage Austria ; AHK Nigeria-Délégation de l’industrie et du Commerce Allemand au Nigeria ; FOCI-Fédération de l’industrie de la Construction au Nigeria ; ICEX-Ambassade Espagnole ; NGBA-Nigeria-German Business Association ; République de Turquie, Ministère de l’Economie.

