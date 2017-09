19 septembre 2017

La FAO et l’ONSSA organisent un atelier sur la gestion des emballages vides de pesticides dans la région du Souss-Massa

L’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) organisent à Agadir un atelier sur la stratégie de gestion des emballages vides de pesticides dans le Souss, et ce, en prélude à la mise en place d’un programme pilote de gestion de ces emballages dans la Région.

Les pesticides font partie intégrante des facteurs de production. Cependant, une fois utilisés, les emballages constituent une nuisance pour l’environnement, et par conséquent, fallait-il développer une approche pour leur recyclage et valorisation.

Le développement de la stratégie qui va être discutée lors de l’atelier fait partie de l’appui fourni par la FAO et le FEM (Fond de l’Environnement Mondial) au Maroc pour la gestion des pesticides durant leur cycle de vie ainsi que la gestion raisonnée des ravageurs des cultures.

Participeront à cet évènement les partenaires institutionnels de la FAO, les associations professionnelles concernées, les ONG, les producteurs ainsi que les professionnels de valorisation des déchets. L’atelier se tiendra le 19 septembre 2017 à Agadir.

