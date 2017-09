19 septembre 2017

La Fondation BGFIBank offre une bibliothèque équipée aux enfants abandonnés en Guinée Equatoriale

La Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com) a conclu un partenariat avec l'ONG SOS Village d'enfants Guinée Equatoriale, pour la création d'une bibliothèque destinée aux enfants abandonnés du centre. En favorisant l’essor des bibliothèques en milieu préscolaire et scolaire, la Fondation BGFIBank souhaite participer à l’amélioration des conditions d’éducation de la jeunesse.

Cette bibliothèque créée au sein du complexe scolaire de SOS Village d'enfants, sera également ouverte à d'autres enfants et jeunes de la communauté. Située au quartier Ngolo à Bata, face au Palais des Congrès et Conférences internationales, ce sont au total plus de 1000 enfants qui bénéficieront de cette bibliothèque dans le cadre d’un accompagnement scolaire. Près de 500 livres et ouvrages scolaires seront disponibles dès l'ouverture de la bibliothèque ; un mobilier et des équipements neufs adaptés et deux bibliothécaires recrutés dans le cadre du projet.

Partant du principe qu'aujourd'hui la bibliothèque scolaire est un levier essentiel pour le développement social, économique et éducatif de l’enfant et du jeune en général, la mise en oeuvre de ce projet apportera sans nul doute un changement majeur dans les conditions de vie des enfants de la communauté. Elle sera, par ailleurs située dans une localité ou il n'en existe pas à proximité.

Les objectifs de ce projet sont donc multiples :

Favoriser la prise en charge éducative sur un accompagnement global, en offrant aux enfants qui n'en ont pas la possibilité, un contact permanent avec le livre, approche décisive pour leur éveil, leur construction personnelle et leur développement intellectuel ;

Stimuler la curiosité des enfants par le contact avec des livres utiles, faire naître en eux un comportement de lecteur et renforcer leurs aptitudes à l’apprentissage de la lecture ;

Proposer des supports pédagogiques pertinents aux éducateurs et aux instituteurs, afin de leur permettre de développer des activités autour du livre et les sensibiliser à l’importance de la lecture dans la vie d’un enfant.

« Nous sommes convaincus que la lecture est un moyen déterminant pour apprendre et pour découvrir le monde qui nous entoure. Donner à l'enfant l'accès à une bibliothèque, c'est enrichir le champ de ses possibilités, lui offrir des outils pour son avenir. Une mission stimulante que nous avons tous à cœur de réussir. » souligne Henri Claude Oyima, Président de la Fondation BGFIBank.

Le démarrage des travaux est prévu pour le début du mois d'octobre 2017, avec une inauguration à la fin du premier trimestre 2018.

« Je suis très heureux que la Fondation BGFIBank s’associe à SOS Village d'enfants pour tendre la main aux enfants qui en ont le plus besoin. Je remercie donc la Fondation BGFIBank grâce à qui les enfants auront dès le premier trimestre de l'année prochaine accès à une expérience innovante pour eux », a déclaré José Abeso Asumu Onguene, Directeur national par intérim de l'ONG SOS Village d'enfants Guinée Equatoriale.

A Propos de la Fondation BGFIBank :

Le Groupe BGFIBank (GroupeBGFIBank.com) s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l'environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com) contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs d'intérêt général et de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation.