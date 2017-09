19 septembre 2017

Plusieurs milliards de dollars d’investissements annoncés lors du Forum Maroc - Gabon 2017

Le Forum Maroc - Gabon qui vient de se terminer à Rabat a été l’occasion pour les entreprises et investisseurs marocains d’annoncer leur intention d’investir plusieurs milliards de dollars au Gabon dans les secteurs des Infrastructures, de l’Economie numérique, de l’Agro-industrie et des installations sanitaires, notamment.

Réunissant près de 300 participants dans les locaux de la chancellerie de l’Ambassade du Gabon, à Rabat et destiné à promouvoir les investissements directs et à dynamiser les échanges entre les deux pays, le Forum Maroc - Gabon a permis aux investisseurs marocains de découvrir les opportunités offertes par le Gabon.

Selon le président de la Commission Afrique et SUD-SUD de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM), Abdou Souléye DIOP, « Le Forum aura permis de mieux cerner les projets gabonais et les outils pour accompagner leur mise à exécution. La Confédération Générale des Entreprises Marocaines est toute disposée à accompagner et à structurer des actions de développement et de B2B des entreprises marocaines avec les entreprises gabonaises et à impulser ce nouvel élan des relations économiques entre le Maroc et le Gabon ».

Deux délégations d’hommes d’affaires marocains sont attendues au Gabon dans les prochaines semaines afin de poursuivre les échanges entamés avec les autorités gabonaises durant le Forum Maroc - Gabon 2017.

Ces délégations, qui se rendront à Libreville en octobre et novembre 2017, seront composées d'opérateurs économiques originaires de la Région de Fès et de l’Oriental, ainsi que d'hommes d'affaires affiliés à la Chambre de Commerce de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

« Le Forum Maroc - Gabon suscite un intérêt croissant et représente désormais un outil indispensable de la dynamisation des échanges entre le Maroc et le Gabon. Je souhaite que le Forum contribue à une profonde et immédiate réflexion sur l’existence, la nature et la qualité des accords commerciaux qui lient nos deux pays et qui devraient, en principe, compter plusieurs accords de libre-échange entre le Maroc et le Gabon. Je suis convaincu que la multiplication des accords de libre-échange permettra à l’Afrique d’être développée par les Africains eux-mêmes », a déclaré l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire - Haut Représentant de la République Gabonaise près le Royaume du Maroc, Son Excellence Abdu Razzaq Guy KAMBOGO.

L’offre présentée par le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS) et relative à la Façade Maritime Champ Triomphal (FMCT) a suscité un large intérêt et a immédiatement recueilli une importante offre de financement.

Une convention de partenariat portant sur la valorisation et la transformation de la citronnelle a par ailleurs été signée le vendredi 15 Septembre entre l’entreprise Marocaine des Thés et Infusions (MATHE) et la société gabonaise SOVAPROAT, Société de Valorisation et de Production des Produits Agricoles Agroindustriels et du Terroir au Gabon.

Un Comité de suivi a été préconisé afin d’évaluer la contribution du Forum Maroc - Gabon 2017 à la diversification des investissements directs au Gabon et à la dynamisation des échanges entre Rabat et Libreville.

La prochaine édition du Forum Maroc – Gabon se déroulera en septembre 2018 à Rabat.

« Les relations entre le Maroc et le Gabon sont en passe de devenir un modèle de coopération Sud-Sud », a estimé l’Ambassadeur du Gabon au Maroc, Son Excellence Abdu Razzaq Guy KAMBOGO.

Pays en pleine mutation, le Gabon souhaite investir 21 milliards de dollars sur les prochaines années pour renforcer les infrastructures et soutenir les pôles de croissance hors pétrole.

Distribué par APO pour Ambassade Extraordinaire et Plénipotentiaire - Haute Représentation de la République Gabonaise près le Royaume du Maroc.

