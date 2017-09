Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 18/09/2017

Mali : Le régime IBK à l’heure du bilan

_

Alors que le Président Ibrahim Boubacar Keita estime que ses promesses de campagne ont été tenues, l’opposition dénonce pour sa part un bilan négatif. Parmi les critiques, la persistance de l’insécurité et le recul de l’autorité de l’Etat dans plusieurs localités du pays. Par ailleurs, le mandat d’IBK, émaillé de divers scandales n’est pas parvenu à rompre avec les mauvaises pratiques souvent décriées sous les régimes précédents. A un an de la fin du mandat, face aux forces politiques émergentes et à une société civile plus exigeante, que peut encore promettre l’actuel pouvoir pour espérer renouveler son bail au sommet de l’Etat ?

_

Invités :

Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath, Président du mouvement « Alternance 2018 »

Ibrahim Sory Djibo, Représentant de l’Adema-PASJ

Sékou Magassa, Chargé de communication de l’URD, opposition

Thiambel Guimbayara, Directeur de la publication de « La Voix du Mali »