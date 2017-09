18 septembre 2017

Maroc : RATP Dev renouvelle pour 12 ans son contrat pour le tramway de Casablanca

Un tramway dans une rue de Casablanca, le 11 décembre 2012, au Maroc ©AFP



Paris (AFP)

L’entreprise française RATP Dev a renouvelé, pour une durée de 12 ans, son contrat pour la gestion du réseau de tramways de l’agglomération de Casablanca, au Maroc, a indiqué le groupe RATP lundi.

Le contrat, dont le montant n’a pas été précisé, comprend la mise en service, l’exploitation et la maintenance de quatre nouvelles lignes de tramway et deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) avec la capitale économique du Maroc, à partir du 13 décembre 2017.

L’opération est confiée à la filiale marocaine de RATP Dev, RATP Dev Casablanca.La société RATP Dev est elle-même la filiale internationale du groupe RATP.

La première ligne de tramway, d’une trentaine de kilomètres, a été inaugurée à Casablanca fin 2012 avec l’objectif de désengorger la circulation dans cette ville d’environ 4 millions d’habitants.

Le groupe RATP exploite plus de 20 lignes de tramway et a mis en service près de 250 kilomètres de lignes en France et à l’international, précise encore le communiqué.