16 septembre 2017

Mozambique : un albinos assassiné, son cerveau emporté

Carte du Mozambique ©AFP



Maputo (AFP)

Un adolescent albinos de 17 ans a été retrouvé mort, affreusement mutilé au Mozambique, ses meurtriers ayant amputé ses bras et ses jambes et emporté son cerveau, a rapporté samedi l’agence de presse mozambicaine AIM.​​

"Le corps a été retrouvé amputé de certains membres.Les criminels ont emporté les os des bras, des jambes, les cheveux, et ils ont fracassé le crâne pour prendre le cerveau", a affirmé un responsable local cité par l’agence d’information mozambicaine AIM.

Le drame s’est produit mercredi dans le district de Moatize dans la province de Tete (nord-ouest).

La police a confirmé cet assassinat."Nous avons lancé une opération pour arrêter les responsables de ce crime macabre", a déclaré à l’AFP Lurdes Ferreira, une porte-parole de la police de la province de Tete.

Chaque année, dans toute l’Afrique, des albinos sont pourchassés, tués et amputés de leurs membres qui sont ensuite utilisés pour des rituels censés apporter richesse et chance.Un phénomène qui a pris une ampleur encore plus grande récemment dans le sud et l’est du continent, notamment en Tanzanie, au Malawi et au Mozambique, où les attaques se comptent par dizaines et n’épargnent pas les très jeunes enfants.

Selon l’ONU, plus de cent attaques contre des albinos ont été recensées au Mozambique depuis 2014.L’essentiel des attaques ont lieu dans la moitié nord du pays, dans des régions limitrophes du Malawi et de la Tanzanie.

L’albinisme se traduit par une absence de pigmentation dans la peau, le système pileux et l’iris des yeux.