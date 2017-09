15 septembre 2017

Vidéo de qualité TV et libre de droits : Forum Maroc - Gabon 2017 : Vers un modèle de coopération Sud-Sud

De nombreux opérateurs économiques marocains et gabonais assistent au Forum Maroc - Gabon 2017 qui se déroule du 14 et 15 Septembre 2017 à Rabat au Maroc et dont l’objectif majeur est de participer à la consolidation des échanges économiques et commerciaux entre Libreville et Rabat. Le Gabon souhaite faire du Maroc un partenaire privilégié dans le domaine des affaires et ériger les relations maroco-gabonaises en modèle de coopération Sud-Sud. Le Gabon souhaite investir 21 milliards USD sur les prochaines années pour renforcer les infrastructures et soutenir les pôles de croissance hors pétrole.

La vidéo de qualité TV (B-roll) et libre de droits peut être téléchargée ici : http://APO.af/hjrGkd (.mp4 ; 299 Mo)

La vidéo de qualité TV et libre de droits au format News avec voice over en Français peut être téléchargée ici : http://APO.af/i5PWpU (.mp4 ; 133 Mo)

Télécharger le script français : http://APO.af/5rT2Wh

Ces vidéos sont offertes gratuitement et sans restriction.

Aussi disponible sur AFP Forum : http://bit.ly/2eXx7lW

Aussi disponible sur Vimeo : http://bit.ly/2fkwjIk

Plus d’information sur le Forum Maroc – Gabon : www.APO.af/fDt1jm ;

Distribué par APO pour Ambassade Extraordinaire et Plénipotentiaire - Haute Représentation de la République Gabonaise près le Royaume du Maroc.

Contact technique :

marie@apo-opa.org

+41225349697