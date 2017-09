15 septembre 2017

Promotion de la Cohésion Sociale à Travers le Football : Huit Jeunes Ivoiriens quittent Abidjan pour une Tournée de Deux Semaines aux Etats-Unis

Huit jeunes ivoiriens issus de différentes régions de la Côte d’Ivoire quittent Abidjan ce vendredi (15 septembre 2017) pour une tournée de deux semaines aux Etats-Unis dans le cadre du programme dénommé : « Ligue des Champions de l’Unité Nationale ». Il s’agit des élèves sélectionnés dans divers collèges et lycées du pays après une série de tournois de football initiée par l’Ambassade des Etats-Unis dans six villes, notamment Duékoué, Gagnoa, Abengourou, Bouaké, Korhogo et Abidjan (Abobo).

Après la sélection des finalistes durant les camps, l’Ambassade des Etats-Unis a organisé un vote au cours duquel le public a choisi les gagnants suivants : Kassi Luc Boni, Prince Noël Guehi, Annick Gueye, Toho Benjamin Karidioula, Fatoumata Kone, Anzoumana Ouattara, Foyire Honorine Soro et Tadjie Nehemie Tadjie. Pour obtenir les gagnants, l’Ambassade des Etats-Unis a publié des vidéos sur son Facebook permettant au public de choisir les huit meilleurs candidats qui vont participer à la tournée aux Etats-Unis.

Durant leur séjour aux Etats-Unis, les huit jeunes vont visiter les villes d’Atlanta et de Washington D.C. où ils suivront une formation sur le rôle du sport dans les changements sociaux, la réconciliation et la résolution des conflits.

« Le football permet d’unifier les peuples à travers le monde et il n’y a pas meilleur moyen d’enseigner aux jeunes les méthodes de résolution des conflits qu’à travers le sport, » a déclaré le Chargé d’Affaires à l’Ambassade des Etats-Unis, Mme Katherine Brucker qui a recu les jeunes avant leur départ. « Il ne s’agit pas seulement d’utiliser le sport comme un moyen de promouvoir la tolérance, de résoudre les conflits et d’instaurer l’état de droit. Notre objectif à travers ce programme est d’aider les jeunes à acquérir les talents leur permettant de créer l’unité nationale, » a ajouté Mme Brucker.

A leur retour à Abidjan le 30 septembre 2017, les huit jeunes, qui joueront désormais le rôle d’« Ambassadeurs de la Cohésion Sociale », vont former une équipe qui va organiser des tournois de football à Duékoué, Gagnoa, Abengourou, Bouaké, Korhogo et Abidjan pour mobiliser et sensibiliser leurs collègues autour de la réconciliation à travers le football.

La Ligue des Champions de l’Unité Nationale est un programme initié par l’Ambassade des Etats-Unis en partenariat avec « Foot Attitude », une ONG ivoirienne, en vue de promouvoir les valeurs démocratiques de paix, non-violence, tolérance, cohésion sociale, l’estime de soi et le leadership à travers le football.

Près de 600 élèves des collèges et lycées ont participé dans les six villes précitées à une série de tournois de football au cours de laquelle 30 jeunes ont été sélectionnés. Les huit jeunes retenus pour la tournée aux Etats-Unis ont été sélectionnés à la suite d’un vote public.

