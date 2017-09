14 septembre 2017

Sommet pour le Bien Social et célébration de la Journée internationale de la Démocratie

A l’occasion du huitième Sommet pour le Bien Social 2017 et de la Journée internationale de la Démocratie, le Programme des Nations Unies pour Développement et ses partenaires organisent une plateforme d’expression sur le thème : « Future in focus, #2030NOW : Quel avenir pour les femmes à Madagascar ? ». Objectif : donner la parole à des intervenants, tous secteurs confondus, qui contribuent à l’inclusion des femmes à Madagascar, et leur offrir l’opportunité de définir avec le public les schémas d’un meilleur futur pour le pays avec l’atteinte des objectifs de développement durable.

Ce sommet souhaite ainsi rassembler les principaux acteurs de la mise en œuvre de l’agenda 2030 autour d’un espace de dialogues, d’idées et de partage d’expériences afin de soutenir les efforts de développement de Madagascar et de renforcer la complémentarité des différentes actions sectorielles.

S’agissant du Sommet pour le Bien Social, il est célébré chaque année durant la semaine de l’Assemblée Générale de l’ONU. Ce sommet rassemble des dirigeants du monde entier, des entrepreneurs et des activistes communautaires en un seul endroit, afin d’échanger des idées sur les solutions nécessaires pour aborder les plus grands défis de notre époque, tout en impliquant les nouvelles technologies.

Date : 15 Septembre 2017 à partir de 14H

Lieu : Salle Amphithéâtre de l’Hôtel de Ville, Analakely

Partenaires :

Commune Urbaine d’Antananarivo

Festival Dago

Fonds des Nations Unies pour la Population

Ministère de l’Economie et du Plan

Intervenants* :

Cayla, Slameuse.

Fitiavana Miangaly Randriantseheno, Présidente du réseau TanoraIray.

Haingo Rahaingoarimanana, Directeur de la plannification, Ministère de l’Economie et du Plan.

Jeni Andriamiseza, Fondatrice de l’association Fakotory.

Luana Karen Andriamamonjy, Présidente de l’association Women In Tech.

Lydia Aimé Vololona Rahantasoa, Présidente du Réseau des femmes Parlementaires de Madagascar.

Nadia Raonimanalina, Journaliste.

Saraha Rabeharisoa, 1ère candidate aux élections présidentielles à Madagascar.

Vatosoa Rakotondrazafy, Coordinatrice du réseau Mihari.

Voahanginirina Rasoarimalala, Paysanne, Fokontany Ambohimanatrika - Commune Mahitsy.

*Les propos tenus par les intervenants ne reflètent en aucun cas la vision et/ou le positionnement du PNUD et de ses partenaires à Madagascar.

