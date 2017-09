14 septembre 2017

LDC : Doumbia étrenne, Salah et Aurier régalent

La 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions était au programme mardi et mercredi. L’occasion pour les Ivoiriens Seydou Doumbia (Sporting) et Serge Aurier (Tottenham) et l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) de se mettre en valeur. Focus sur leurs performances.

> Lire la suite