Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 13/09/2017

Deux ans de crise au Burundi

_

Deux ans après la réélection contestée de Pierre Nkunruziza à la présidence, la crise burundaise aura fait 2000 morts - selon l’ONU et les rapports d’ONG - et des dizaines de milliers de réfugiés. A cela s’ajoute la sombre comptabilité de personnes disparues ou soumises à diverses formes de tortures. A ce jour, les tentatives de médiation, les pressions internationales et les sanctions financières ne sont pas parvenues à infléchir les positions du pouvoir burundais accusé d’être le principal acteur des violences commises dans le pays. Dans un rapport publié le 4 septembre dernier, la Commission d’enquête indépendante de l’ONU a appelé la Cour pénale internationale à enquêter de toute urgence sur le Burundi. En l’absence de toute solution politique, la justice internationale peut-elle contribuer à la résolution de la crise burundaise ?

_

Invités :

Gratien Rudinkidiza, Président du RDBF (Rassemblement des Burundais de France)

Florent Geel, Directeur du bureau Afrique de la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme))

Pancrace Cimpaye, Porte-parole du Cnared (Conseil National pour le respect de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et de l’Etat de droit)

Filip Reyntjens, Professeur de droit et de sciences politiques à l’université d’Anvers. Spécialiste des Grands Lacs. Auteur notamment de : « L’Afrique des Grands Lacs en crise. Rwanda, Burundi. 1988-1994 », aux éditions Karthala ; « La Grande Guerre africaine. Instabilité, violence et déclin de l’Etat en Afrique centrale (1996-2006) », aux Editions Les Belles Lettres