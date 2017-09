13 septembre 2017

L'Assemblée nationale, le Ministère Fédéral de l'Énergie et le Président de la Commission de la CEDEAO confirment leur participation au Sommet des investisseurs Powering Africa : Nigeria, ainsi que la REA, la TCN, la NAPTIN et l'USTDA

EnergyNet (www.EnergyNet.com) est heureux de collaborer avec le Conseil national de l'électricité (NACOP) et de soutenir la table ronde du gouvernement à huis clos qui se tiendra pendant le mois en cours à Jos, sous les auspices du Ministère Fédéral de l'Électricité, des Travaux Publics et du Logement.

Après la table ronde, le Ministère Fédéral de l'Électricité effectuera un suivi avec les investisseurs lors du sommet annuel des investisseurs « Powering Africa : Nigeria » une semaine plus tard pour la phase suivante de la stratégie énergétique du Nigeria, en mettant tout particulièrement l'accent sur les points suivants :

Les progrès du Programme de redressement du secteur de l'électricité (PSRP) et de sa stratégie de mise en œuvre.

Les directives en matière d'investissement pour l'électricité.

« L’Honorable ministre Fashola, le Secrétaire Permanent de l'Electricité, M. Louis Edozien, le Distingué Sénateur Abaribe, Président du Comité Sénatorial sur l'Electricité, l'Honorable Asuquo, Président du Comité de la Chambre des Représentants sur l'Electricité et Mme Damilola Ogunbiyi, Directrice Générale de l'Agence d'Electrification Rurale, se sont personnellement engagés à œuvrer en faveur de l'énergie stable pour galvaniser la croissance économique et industrielle du Nigeria, une cause pour laquelle l'engagement du secteur privé est indispensable. Pour toutes ces raisons, nous sommes impatients de lire les conclusions de la table ronde à huis clos qui se tiendra à Jos. Je suis également très heureuse que Mme Damilola Ogunbiyi, directrice générale de l'Agence d'Electrification Rurale (REA) qui met en place une stratégie basée sur le secteur privé pour réduire les obstacles à la participation au secteur de l'énergie nigérian, se joigne à nous pour lancer et évoquer la Base de données de l'énergie du Nigeria (NED). Avec des programmes très solides et les annonces réalisées, je suis impatiente d'être de retour à Abuja pour participer à la réunion qui aura lieu dans trois semaines et à la table ronde du gouvernement organisée à Jos ». - Valeria Aruffo, Directrice Régionale, EnergyNet.

Mme Ogunbiyi a déclaré à propos de la NED : « La Base de données nigériane de l'énergie (NED) est une initiative de l'Agence d'Electrification Rurale (REA), dont le but est de fournir des données vitales sur l'énergie/la communauté/le réseau et encourager la transparence dans le secteur de l'énergie nigérian. Tout cela à travers une base de données centrale pour accueillir les statistiques sur l'énergie et les données de la communauté collectées par les agences gouvernementales, les donateurs et les entités privées. Les données facilement accessibles devraient réduire les barrières à l'entrée dans l'espace énergétique du Nigeria ».

L’engagement élevé des secteurs privé et public inclut notamment :

Le distingué sénateur Ennyinnaya H. Abaribe, Président, Comité Sénatorial sur l'Energie, l'Acier, le Développement et la Métallurgie, le Sénat, l'Assemblée nationale, la République Fédérale du Nigeria.

L'Honorable Daniel Asuquo, Président de la Chambre des Représentants, Comité sur l'Energie, l'Assemblée nationale, la République Fédérale du Nigeria.

Morlaye Bangoura, Commissaire à l'Energie et aux Mines, CEDEAO.

Damilola Ogunbiyi, Directrice Générale, Agence de l'Electrification Rurale.

Chiedu Ugbo, Président Directeur Général, Nigeria Delta Power Holding Company (NDPHC).

Anthonia Okoh, Financement Exportations et Projets, Standard Chartered Bank.

Rachel More, responsable du Financement des Infrastructures pour l'Afrique de l'Ouest, Rand Merchant Bank (RMB) Nigeria.

Nicolas Pitiot, Directeur de l'Investissement, CDC Group.

Ragnar Gerig, Directeur de l'Energie Afrique/Asie, DEG.

Yusuf Hamisu Abubakar, Président, Kaduna Electric Company.

Charles Momoh, Président, Eko Electricity Distribution.

Lamu Audu, Directeur Général, Mainstream Energy Solutions Nigeria.

Avec le soutien officiel du Ministère Fédéral de l'Électricité, des Travaux Publics et du Logement, la CEDEAO, la REA, la TCN, la NAPTIN et l'USTDA. Il convient de noter que le Sommet des investisseurs « Powering Africa : Nigeria » n'est pas une présentation, mais une réunion de 300 investisseurs clés et des décideurs du secteur public, centrée sur l'obtention de contrats pour avancer en renforçant la confiance des investisseurs, en éliminant les goulots d'étranglement et en améliorant la fluidité du marché.

Pour en savoir plus sur Powering Africa : Nigeria :

Dates : 4-6 octobre 2017

Lieu : Transcorp Hilton Hotel, Abuja

E-mail : PA-N@EnergyNet.co.uk

Site Web : www.PoweringAfrica-Nigeria.com.

