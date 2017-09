13 septembre 2017

Actis et Genesis Group inaugureront le premier cinéma premium à Douala

Actis (www.act.is), un fonds d'investissement leader sur les marchés émergents, et Genesis Group (Genesis) ont signé un accord pour ouvrir le premier cinéma premium à Douala. Les cinq cinémas sélectionnés vont enrichir l'offre de loisir et de divertissement au Douala Grand Mall, un espace commercial de développement polyvalente proche de Bonapriso, dans la plus grande ville du Cameroun.

Douala Grand Mall fera partie du plus grand espace commercial de développement polyvalent du Cameroun grâce à Actis et son partenaire local Craft Development, avec 18 000 mètres carrés de surface rempli de magasins et d’espaces pour le loisir, le cinéma Genesis et un supermarché. Le projet complet y compris un parc commercial avec un hôtel cinq étoiles et des bureaux. Il s´agit d´un projet touristique et historique qui reflète les aspirations et le dynamisme de Douala.

Le projet prévoit de créer plus de 4 500 emplois en utilisant le matériel et la main-d'œuvre locaux. En outre, la société a accordé des exonérations fiscales avec le Gouvernement de la République du Cameroun.

Amanda Jean-Baptiste, Partenaire et Chef Immobilier pour l'Afrique de l'Ouest chez Actis, a déclaré : « C'est fantastique de pouvoir attirer des marques régionales au Cameroun, nous sommes encouragés par l'intérêt déjà reçu par les commerçants et les professionnels de la restauration qui cherchent à occuper un espace dans le centre commercial, désireux de pouvoir bénéficier du nombre grandissant de consommateurs ».

Le Dr Nnaeto Orazulike, Directeur General de Genesis, a ajouté : « Nous sommes ravis des perspectives d'expansion qui se présentent vers d'autres régions d'Afrique de l'Ouest après 25 ans de leadership dans le secteur de l'hôtellerie et du divertissement au Nigeria. Ainsi que d’avoir l'un des principaux groupes de cinéma du Nigeria avec des salles dans les grandes villes du pays. Cette expansion de l'Afrique de l'Ouest représente une excellente opportunité pour nous, et notamment avec un partenaire comme Actis ».

Actis a une présence forte dans l'Afrique Francophone, y compris les entreprises d'énergie, d'éducation et de soins médicaux.

À propos d’Actis :

Actis (www.act.is) est un fonds d'investissement leader sur les marchés émergents avec plus de 13 milliards de dollars investis en Asie, en Afrique et en Amérique Latine.

Sa mission est de fournir des rendements cohérents et compétitifs, de manière responsable, grâce à des connaissances acquises sur les marchés cibles et à une expertise sectorielle approfondie.

Son approche consiste essentiellement à identifier les opportunités d'investissements dans les différents marchés en croissance grâce à un équipe de plus de 100 professionnels dans dix pays. Elle consiste plus spécifiquement à répondre aux besoins des marchés cibles qui présentent deux principales tendances : la hausse de la consommation interne et la nécessité d'assurer un niveau d'investissement soutenu dans les infrastructures, l’énergie et l’immobilier.

Actis est signataire des « Principes pour l'Investissement Responsable » (UNPRI), pacte soutenu par les Nations Unies et rédigé dans le cadre de l'Initiative Financière du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (UNEP FI). Actis vise des rendements constants dans certaines catégories d’actifs sur le long terme, apportant des avantages financiers et sociaux aux investisseurs, aux consommateurs et aux communautés. Ils appellent cela le pouvoir positif du capital.

À propos de Genesis :

Genesis est un group leader dans le domaine de l'accueil et du divertissement avec des intérêts dans les restaurants industriels, les cinémas, la restauration rapide, la production alimentaire, l'immobilier et les services de soutien au pétrole et au gaz au Nigeria.

Fondée en 1991, le Group jouit d'une bonne réputation au Nigeria et est l'un des principaux fournisseurs de services de l'industrie du pétrole et du gaz.

À propos de Craft Development :

Craft Development est une société de développement immobilier basée au Cameroun. Avec plus de 25 ans d´expérience dans le secteur de l´ingénierie de la construction, notamment le développement immobilier et l'investissement en Europe et en Afrique, la société offre une expertise locale conformément aux normes internationales de classe mondiale.