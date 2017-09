13 septembre 2017

Algérie : RSF demande la libération d’un fixeur détenu depuis 100 jours

L'organisation Reporters sans frontières (RSF) dénonce la détention préventive



Alger (AFP)

L’organisation Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé, dans un communiqué reçu mercredi, la détention préventive "excessive" d’un fixeur algérien, arrêté il y a 100 jours et accusé d’avoir livré des documents confidentiels à des diplomates étrangers.

Saïd Chitour, fixeur et collaborateur de médias anglophones dont la BBC et le Washington Post, a été arrêté le 5 juin à l’aéroport d’Alger par les services de renseignements et placé en détention par un juge.

"L’instruction touche à sa fin.M. Chitour doit être soumis à un interrogatoire final, récapitulatif, avant d’être renvoyé probablement devant le tribunal criminel", a déclaré à l’AFP son avocat Khaled Bourayou.

Le fixeur est inculpé d’infraction à l’article 65 du code pénal qui prévoit la réclusion à perpétuité pour "quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale", a indiqué l’avocat.

"Rien jusqu’à présent ne justifie le maintien en prison de Saïd Chitour", a estimé RSF dans son communiqué.L’organisation de défense de la liberté de la presse a réclamé sa libération "sans délai", jugeant "excessive", la durée de sa détention préventive.

"Quand le provisoire se prolonge sans motifs, sans date de procès, la détention devient arbitraire et le principe de la présomption d’innocence est bafoué", a dénoncé RSF.

Une demande de remise en liberté, déposée fin juillet, a été rejetée, a indiqué Me Bourayou qui a dit espérer que son client serait blanchi des chefs d’inculpation, car "il n’a remis aucun document à caractère confidentiel pouvant nuire à l’économie et à la défense nationale".

A la mi-juin, RSF avait dénoncé le "harcèlement", les "menaces" et "pressions" à l’encontre des journalistes en Algérie, pays qui figure à la 134e place (sur 180) en 2017 au classement mondial de la liberté de la presse établi par l’organisation.