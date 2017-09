Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 12/09/2017

Côte d’Ivoire : Menaces sur le parti présidentiel

_

L’actualité ivoirienne a été marquée le week-end dernier par la tenue du 3e Congrès du Rassemblement des Républicains (RDR), le parti présidentiel. Deux événements, parmi d’autres, auront marqué ce Congrès : le refus du Président Alassane Ouattara d’assurer la présidence du Parti, et l’absence remarquée de Guillaume Soro, Président de l’Assemblée nationale et personnalité majeure du RDR. Une absence qui tout en confirmant les tensions en cours au sein de la majorité présidentielle, alimente les rumeurs sur les relations entre le chef de l’Etat ivoirien et l’un des principaux artisans de son accession au pouvoir. Que faut-il retenir de ce Congrès ? Quel en sera l’impact sur la vie politique ivoirienne, et sur les relations entre le RDR et son allié, le PDCI, dans la perspective de la présidentielle de 2020 ?

_

Invités :

Nestor Koffi, Membre du bureau politique du PDCI-RDA

Joël-Célestin Tchétché, Membre du PDCI-RDA

Adama Diomande, Représentant du RDR en France

Franklin Nyamsi, Conseiller du Président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro