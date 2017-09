12 septembre 2017

AGCO mène un nouveau projet visant à déterminer des modèles commerciaux viables pour les petits exploitants et les centres de services agricoles

« La transformation de la mécanisation agricole peut largement contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance des ruraux en stimulant la productivité et la croissance des revenus, et en transformant l’agriculture par un choix de carrière attrayant et enrichissant pour les jeunes », a déclaré Nuradin Osman, vice-président et directeur général d’AGCO Corporation (www.AGCOcorp.com), Your Agriculture Company (NYSE:AGCO) pour l’Afrique, fabricant et distributeur mondial de matériel et d’infrastructures agricoles.

M. Osman s’exprimait dans le cadre du Forum Africain de la Révolution Verte (AGRF) 2017 (www.AGRF.org), qui a rassemblé cette année plus de 700 délégués à Abidjan, en Côte d’Ivoire (du 4 au 8 septembre).

Sur le thème « Croissance des économies inclusives et des emplois par l'agriculture », AGRF 2017 souhaite créer un nouveau programme d'action en repoussant les limites du possible aux champs et sur les marchés de l’agriculture africaine. AGCO est un partenaire et sponsor d’AGRF depuis 2014, et copréside le groupe de travail thématique sur la mécanisation, en s’appuyant notamment sur sa vaste expérience pratique de l’agriculture africaine et sur les connaissances acquises dans sa ferme du futur en Zambie.

« Grâce à notre investissement dans des initiatives telles que nos Fermes du futur, AGCO s’engage à faire progresser et à transformer l’agriculture africaine », a expliqué M. Osman. « La mise en œuvre des techniques agricoles modernes et l’utilisation plus efficace des ressources permettent aux communautés de développer un système de production alimentaire durable et d’accroître la productivité agricole, en améliorant ainsi les économies locales, et en contribuant à créer des emplois et à encourager la prochaine génération à s'investir dans l’agriculture ».

Les modèles commerciaux viables sont les clés de la commercialisation et de la modernisation durable de l’agriculture africaine. Lors de la réunion du groupe de travail thématique d’AGRF sur la mécanisation, Mark Moore, directeur de la consultation agricole pour AGCO, a décrit un nouveau projet collaboratif de 18 mois que la société dirige pour AGRA (Alliance pour une Révolution Verte en Afrique). Le projet vise à étudier la mécanisation agricole des petits exploitants d’Afrique subsaharienne et le développement des centres de service agricoles locaux connus sous le nom de distributeurs d'intrants. Le projet a été lancé en juillet 2017 et permettra d’évaluer l’accessibilité aux systèmes de mécanisation ainsi qu'aux pratiques agricoles, telles que l’agriculture de conservation pour les petits exploitants, et de développer et d’évaluer l’approche des distributeurs d'intrants en vue de soutenir et de former les petits exploitants. Les partenaires du projet incluent l’université Harper Adams du Royaume-Uni, Future Seeds Zambia et l’université de Zambie.

La majeure partie des travaux liés à l’initiative se déroulera dans la Ferme du futur d’AGCO à Lusaka. Cette ferme de 150 ha, qui comprend également un centre de formation en mécanisation et un centre d’apprentissage en élevage de volailles, constitue un pôle clé pour le développement de l’agriculture de pointe en Afrique. Elle illustre la valeur de la mécanisation, de la technologie et des pratiques agricoles durables grâce à des expériences concrètes.

« Nous expérimenterons un modèle permettant d’établir les niveaux de revenus dont les petits exploitants ont besoin pour payer des services de mécanisation tels que l’implantation des cultures », a expliqué M. Moore. « Nous allons également tester un modèle similaire, afin de déterminer le revenu qu’un distributeur d'intrants local doit générer pour pouvoir approvisionner et soutenir les exploitants locaux de sa région avec des services tels que le labourage, la plantation et l’approvisionnement en intrants agricoles. En établissant une analyse de rentabilité initiale pour la mécanisation et d’autres produits et services dont les petits exploitants ont besoin pour réussir, nous visons à nous assurer que ces derniers et les distributeurs d'intrants locaux peuvent bénéficier d’entreprises viables ».

Le Forum Africain de la Révolution Verte a été créé en 2010 et s’est imposé comme la plate-forme agricole majeure en Afrique. Il rassemble un éventail d’intervenants essentiels, notamment des chefs d’État et des gouvernements africains, des ministres, des agriculteurs, des entreprises privées du secteur de l'agro-alimentaire, des institutions financières et des organisations non gouvernementales pour débattre et élaborer des plans concrets pour la réalisation de la révolution verte en Afrique. Le but du Forum est de devenir une plate-forme de responsabilisation permettant aux participants de mesurer les progrès accomplis à un certain moment et de se motiver mutuellement afin de redoubler d’efforts au cours de l’année à venir.

