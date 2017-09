12 septembre 2017

Ouverture des Candidatures au Programme Mandela Washington Fellowship 2018

L’Ambassade des Etats-Unis a le plaisir de vous informer de l’ouverture des candidatures au Programme Mandela Washington Fellowship 2018 pour les jeunes leaders Africains. Le Mandela Washington Fellowship est l’un des plus prestigieux programmes d’exchange offerts par les Etats-Unis en Afrique.

En 2018, 700 jeunes leaders Africains participeront aux programmes de formation dans diverses universités à travers les Etats-Unis. Le programme prendra fin avec un sommet à Washington D.C. Les participants bénéficieront d’un soutien pendant un an pour la mise en œuvre de leurs activités après leur retour dans leurs pays respectifs. Certains des boursiers seront sélectionnés pour participer à des stages pratiques de six semaines aux Etats-Unis après les six premières semaines de formation. Le Mandela Washington Fellowship est le programme phare de Young African Leadership Initiative (YALI), qui comporte désormais le réseau YALI ainsi que des centres régionaux de formation sur le leadership.

La période des candidatures est fixée de 13 septembre au 11 octobre 2017

Depuis 2010, plus de 60 jeunes ivoiriens ont participé à ce programme. Le programme Mandela Washington Fellowship est ouvert à tous les jeunes leaders africains qui remplissent les conditions suivantes :

être citoyen et résident d’un pays d’Afrique sub-saharienne ;

avoir entre 25 et 35 ans au moment de la soumission du dossier de candidature ;

certains candidats exceptionnels âgés de moins de 25 ans seront pris en considération ;

ne pas être citoyen américain ou résident permanent aux États-Unis ;

ne pas être un employé ou un membre direct de la famille d’un employé du gouvernement des États-Unis ;

savoir lire, écrire et parler couramment anglais.

Les candidats à ce programme doivent posséder de solides antécédents de leader illustrant leur rôle dans les domaines du service public, de l’entrepreneuriat, de l’engagement civique, du bénévolat ou du mentorat. Ils doivent en outre montrer leur capacité de travailler au sein de groupes hétérogènes et de respecter l’opinion des autres.

Les candidats doivent également être de bons communicateurs, très sociables, avoir des connaissances, un intérêt et une expérience professionnelle établis dans le domaine sélectionné. Enfin, les candidats doivent être dynamiques, positifs et s’engager à retourner en Afrique et à se mettre au service de leurs pays, de leurs collectivités ou de leurs écoles d’origine.

Pour en savoir plus sur le dossier de candidature, visitez : https://Yali.State.Gov/washington-fellowship/apply/.

