12 septembre 2017

France : Amine Harit choisit de jouer pour le Maroc

Amine Harit avec l'équipe de France Espoirs contre le Chili à Laval, le 1er septembre 2017 ©AFP



Paris (AFP)

Le milieu de terrain Amine Harit, qui a évolué avec les différentes sélections de jeunes de l’équipe de France, a choisi de porter les couleurs du Maroc, a-t-il annoncé lundi dans une vidéo diffusée sur son compte facebook.

Le joueur du club allemand de Schalke 04, dont les parents sont Marocains, dit avoir opté pour les Lions de l’Atlas "grâce et à cause de (s)a famille"."C’était important pour moi de représenter ma famille comme il se doit", explique celui qui jouait à Nantes jusqu’à la saison dernière.

"Ce n’est pas un choix qui date d’une semaine ou deux, c’est vraiment un choix mûrement réfléchi depuis un an, voire un an et demi maintenant", ajoute-t-il."Je pense que c’est le choix le plus difficile que j’ai eu à faire depuis le début de ma carrière et aujourd’hui j’en suis très fier."

Avec l’équipe de France, Amine Harit, 20 ans, a notamment remporté l’Euro-2016 chez les moins de 19 ans aux côtés de Kylian Mbappé ou Jean-Kévin Augustin.Il a disputé son dernier match en bleu avec les Espoirs début septembre contre le Kazakhstan.

Il pourrait jouer avec le Maroc d’Hervé Renard dès le 8 octobre lors d’un match comptant pour les qualifications du Mondial-2018 contre le Gabon.