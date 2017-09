Tout Feu Tout Foot- 11/09/2017

Presque deux heures de programme autour des championnats africains et européens, au rythme des performances et exploits des footballeurs africains évoluant dans la Ligue 1 française, la Liga espagnole, la Première League anglaise .. et les autres grands championnats.

Lamine Badiane

Après des études de droit, Lamine Badiane décide de se lancer dans ce qu’il avait toujours eu envie de faire : du journalisme. Il commence comme reporter dans le magazine Jeux d’Afrique à la rubrique sportive. Il sera ensuite journaliste sportif au Nouvel Africasie jusqu’en 2006.

Hakim Djelouat

Journaliste et reporter, il anime chaque lundi sur Africa N°1 l’émission "Tout Feu Tout Foot" avec Lamine Badiane. Titulaire d’un master de journalisme et droit des affaires il collabore notamment avec EUROSPORT DISCOVERY pour la couverture de grands événements sportifs et il commente la CAN et la Ligue des Champions Africaines pour les télé du continent. Dernièrement il a été récompensé pour son reportage long-format sur l’art martial "Sambo".