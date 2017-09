11 septembre 2017

Le Festival de l’Electronique et du Jeu vidéo d’Abidjan (FEJA) : le plus grand événement d’eSport en Afrique

Les 11 et 12 Novembre 2017 se tiendra au Palais de la Culture d’Abidjan, le Festival de l’Electronique et du Jeu vidéo d’Abidjan (FEJA) (www.FEJA.ci). Organisé par Paradise Game, ce rendez-vous unique va réunir plus de 50 000 amateurs de jeux vidéo.

L’édition 2017 sera marquée par des tournois d’eSport. Les présélections débuteront le 23 Septembre 2017 à Playce Marcory, Abidjan à l’issue desquelles 256 « gamers » venant de plusieurs pays africains s’affronteront au FEJA. Au total, plus de 10 000€ (6.5 Millions de FCFA) de gains à remporter.

Sidick Bakayoko, directeur général de Paradise Game, producteur de l’événement a déclaré « Nous avons voulu réunir dans un même lieu tous les acteurs de ce secteur encore peu développé en Afrique. Du concepteur à l’utilisateur en passant par les fabricants et distributeurs, le FEJA est un véritable cadre d’échange et de partage qui vise à démocratiser le jeu vidéo en Afrique ».

Le jeu vidéo est une industrie de près de 100 Milliards de dollars et 27% de ces revenus proviennent des jeux sur téléphone mobile [1]. L'Afrique ne représente qu'une petite fraction de cette industrie mais avec un potentiel énorme sachant que 400 Millions d'Africains jouent à partir de leur téléphone mobile [2].

En effet, l’industrie du jeu vidéo offre des possibilités d’emploi et de métiers divers (Scénariste, Game designer, Programmeur, Pro-gamer, etc.). Des spécialités encore peu connues vers lesquelles la jeunesse africaine peut se tourner.

Cet événement d’envergure est possible grâce à Orange Côte d’Ivoire, partenaire officiel du FEJA. Avec plus de 5 000m² consacrés au Gaming (consoles de jeu, PC, réalité virtuelle, etc.), et à l’innovation technologique, le palais de la culture sera transformé en paradis du numérique.

Les informations pratiques du festival, les inscriptions et le règlement du tournoi sont disponibles sur www.FEJA.ci.

[1] Agence Française pour le Jeu Vidéo.

[2] Cabinet de conseil Deloitte.

Distribué par APO pour Festival de l’Electronique et du Jeu vidéo d’Abidjan (FEJA).

Contacts presse

Paradise Game :

Aboubakar Bakayoko +225 07 90 80 80 /+ 225 67 17 91 95 / info@feja.ci

Paradise Game est présent sur Facebook www.Facebook.com/ParadiseGame.net, sur Instagram ParadiseGame_, et sur Twitter @ParadiseGame_

Orange Cote d’Ivoire :

Salamatou Kamate +225 20 34 52 18 + 225 20 34 56 95 / servicepresse.oci@Orange.com

A propos de Paradise Game :

Paradise Game est une marque de l’entreprise ivoirienne SIAM Technologies. Celle-ci ambitionne de transformer l’industrie du divertissement en Afrique grâce aux nouvelles technologies, notamment les contenus sur applications mobiles et sur les nouveaux formats audiovisuels et numériques.

Paradise Game organise des tournois d’eSport et dispose d’un ensemble de supports numériques dédiés aux jeux vidéo. Son objectif principal est de vulgariser le jeu vidéo en Afrique.

A propos d’Orange Côte d’Ivoire :

Orange est l’opérateur télécom leader en Côte d’Ivoire, avec plus de 13 millions d’abonnés. Présent dans 29 pays, le groupe Orange sert plus de 250 Millions de clients dans le monde.