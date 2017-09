Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

AMBIANCE AFRICA - 11/09/17

Aminata Aidara journaliste au sein de la rédaction d’Africulture nous présente le concours d’écriture lancé à l’occasion des 20 ans d’Africultures, jusqu’au 24 novembre 2017 autour d’une thématique inspirée d’Edouard Glissant : " les différences se rencontrent, s’ajustent, s’opposent, s’accordent et produisent de l’imprévisible ", ils invitent les personnes, sans limite d’âge, à créer dans l’une des quatre formes suivantes : poème, texte slamé/ rappé, nouvelle, pièce de théâtre.

Ce concours d’écriture s’inscrit dans la continuité du travail d’Africultures depuis 20 ans ; documenter les oeuvres artistiques contemporaines des Afriques et des diasporas et aussi accompagner et encourager la création. Pour y participer : concours@africultures.com

http://africultures.com/africultures-lance-concours-decriture/