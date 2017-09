7 septembre 2017

VC4A Startup Academy : Ressource pédagogique pour les entrepreneurs africains de premier plan

La VC4A Startup Academy (https://Academy.VC4A.com) propose aux entrepreneurs et investisseurs prospères opérant dans toute l’Afrique un accès direct à ses ressources d’expertise. Les fondateurs peuvent élever leurs entreprises au niveau supérieur en prenant connaissance des dernières actualités, en téléchargeant des outils et en écoutant les conseils de 35 experts actifs au sein de l’écosystème émergent des jeunes entreprises africaines.

La VC4A Startup Academy, lancée aujourd'hui dans le cadre de la communauté en ligne https://VC4A.com, se décompose en trois cours, chacun axé sur une étape différente de l’évolution des jeunes entreprises.

Le premier cours intitulé « Démarrer votre entreprise » initie les participants aux principaux aspects à considérer lors de la fondation d’une jeune entreprise. Le deuxième cours intitulé « Élevez votre entreprise » couvre tout ce qui est nécessaire pour que l’entreprise trouve ses marques afin d’amorcer sa croissance. Et le troisième cours intitulé « Financez votre entreprise » introduit différents concepts de financement et fournit des conseils sur la façon de lever des capitaux.

Théorie et idées d’experts

Le contenu théorique est présenté par Andile Masuku (African Tech Roundup) et les experts comprennent notamment Tomi Davies du réseau Lagos Angel, Rebecca Enonchong de l’African Business Angel Network, Brett Commaille de AngelHub Ventures, Fatoumata Ba de Jumia, Emeka Afigbo de Facebook et Wim van der Beek de Goodwell Investments.

Le contenu est disponible gratuitement et accessible aux membres inscrits sur https://VC4A.com. Après chaque module, les participants peuvent tester leurs connaissances en participant à un questionnaire et déverrouiller un certificat personnalisé téléchargeable qui permet de reconnaître la réussite du cours par l’entrepreneur. Les diplômés de la VC4A Startup Academy bénéficient d’un accès au marché de mentorat VC4A (VC4A Mentorship Marketplace), et peuvent sélectionner des opportunités d’entrepreneuriat et des outils de collecte de fonds.

Niveau suivant

La VC4Africa Startup Academy vise à habiliter les fondateurs à développer leurs entreprises à un niveau supérieur. Ben White, le fondateur de VC4A, explique : « Nous sommes déterminés à aider les entrepreneurs à améliorer leurs capacités en fournissant les connaissances et l’expertise qui leur donneront les moyens de fonder des entreprises prospères. Les initiés de l’industrie transmettent la sagesse qu’ils ont accumulée au cours de leur carrière, et abordent des thèmes tels que le développement d’entreprise, l’investissement dans les jeunes entreprises et le capital risque. Grâce à cette Académie, nous comptons débloquer ces connaissances et les rendre plus accessibles à la nouvelle génération d’entrepreneurs du continent ».

Chaque module d’apprentissage contient :

Des subdivisions théoriques dans lesquelles sont introduites les notions pertinentes dans le contexte africain.

Des clips vidéo de professionnels des affaires, d’entrepreneurs et d’investisseurs, qui partagent leurs conseils pratiques d’experts,

Des transcriptions des vidéos de théorie en anglais, en français, en arabe et en somali,

Des questionnaires qui vous permettront de mettre en application ce que vous avez appris,

Des modèles téléchargeables utiles et des documents.

La VC4A Startup Academy a été conçue comme un pilier fondamental du programme « Work in Progress ! » financé par le ministère néerlandais des affaires étrangères.

Apprentissage mixte

La VC4A Startup Academy est conçue comme un outil d’auto-apprentissage, et VC4A travaille en parallèle avec un réseau panafricain de partenaires afin d’intégrer le cursus en ligne dans des programmes d’incubateurs et d’accélérateurs qui permettront aux participants de commencer sur les mêmes bases. En fin de compte, ces programmes peuvent utiliser la VC4A Startup Academy pour combiner le contenu en ligne avec des discussions en face à face et des séances personnelles organisées dans les centres locaux de démarrage d’entreprise.

Accédez à la VC4A Startup Academy ici : https://VC4A.com/academy.

Presse :

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Bertil van Vugt via Bertil@VC4A.com et +31617232155

À propos de l’alliance « Work In Progress ! » :

L’alliance « Work in Progress ! » vise à libérer le potentiel économique des jeunes femmes et hommes en Égypte, au Nigeria et en Somalie. Le projet vise à leur permettre de générer des revenus durables et suffisants en trouvant un emploi régulier ou en fondant une entreprise.

À propos de VC4Africa :

VC4A (https://VC4A.com) s’efforce de renforcer la communauté des jeunes entreprises en Afrique en reliant les entrepreneurs africains qui souhaitent créer des entreprises innovantes et évolutives avec les connaissances, les réseaux et le financement dont ils ont besoin pour y parvenir. https://VC4A.com est une ressource en ligne qui réunit cette communauté de fondateurs, d’investisseurs, de mentors et d’experts. VC4A propose son infrastructure en ligne, son réseau et son expertise pour la mise en œuvre de programmes tels que le programme XL Africa de la Banque mondiale et le programme Thomson Reuters Africa Startups Challenge qui visent à stimuler les jeunes entreprises de toute l’Afrique.