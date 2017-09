8 septembre 2017

Déclaration à la presse du Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure Gnassingbé, m’a fait l’honneur de me recevoir en audience aujourd’hui.

Au cours de notre entretien, nous avons discuté des derniers développements politiques au Togo. J’ai félicité le président pour l’adoption en conseil des ministres d’un avant-projet de loi sur la réforme des clauses de la Constitution relatives au nombre de mandats présidentiels et au mode de scrutin pour lequel l’Assemblée Nationale sera convoquée.

Le président de la république m’a assuré de sa bonne disposition à s’y engager avec toutes les parties prenantes de manière constructive.

J'ai également rencontré les leaders de l'opposition que j'ai félicités pour le caractère pacifique des manifestions en cours. Je les ai encouragés à s’investir dans des discussions avec le gouvernement, pour faire avancer l’agenda des réformes de manière définitive.

Je reste persuadé que toutes les parties souhaitent aller de l’avant sur les réformes, par le dialogue et la concertation dans un cadre républicain, afin de parvenir à un consensus pour répondre aux attentes légitimes du peuple togolais.

Dans le même temps, je les invite à préserver la paix et la sécurité qui constituent désormais des atouts précieux en Afrique de l’Ouest, au vue de la situation sécuritaire dans notre sous-région. Et le Togo a su préserver ces atouts jusqu'à présent.

Dans ce contexte, je voudrais rappeler la collaboration active du système des Nations Unies avec le gouvernement, les parties politiques et la société civile dans la préparation des importantes échéances électorales prévues pour l’année prochaine, notamment les élections locales et législatives. Je saisis cette occasion pour réaffirmer, une fois de plus, la disposition des Nations Unies à œuvrer, avec les Togolais, à l’organisation d’élections apaisées, participatives et crédibles.

Je vous remercie pour votre attention.

