Le Grand Débat - 07/09/2017

La droite française en quête d’un nouveau leader

L’élection d’Emmanuel Macron, nouveau chef d’Etat au parcours atypique aura agi comme un révélateur de la crise latente qui traversait les grands partis traditionnels depuis plusieurs années. Alors que le Parti socialiste tente labrieusement de sauver ce qui lui reste d’espace d’expression, et que La France Insoumise tente à coup de « bruit » et de « fureur », de construire sa stratégie d’opposition au pouvoir, la droite traditionnelle des Républicains, atomisée, divisée entre les tenants d’une opposition dite « constructive », et les promoteurs d’une opposition sans concession vis-à-vis du pouvoir, s’apprête à élire son nouveau chef en décembre prochain. Dans quel état cette droite traditionnelle abordera cette élection ? Et quelle pourrait être l’offre politique de la nouvelle direction des Républicains ?

Invités :

Mireille Mouellé, Membre du parti Les Républicains. Secrétaire Générale du Conseil National des Français pour la Diversité. Ancienne candidate aux élections législatives dans les Hauts-de-Seine

Malik Yettou, Conseiller municipal, membre du groupe Les Républicains à la Mairie de Saint-Maurice.

Sébastien Foy, Conseiller municipal Les Républicains au Bourget. Soutien de Laurent Wauquiez

Frédéric Saint-Clair, Analyste politique. Ancien chargé de mission auprès du Premier ministre Dominique de Villepin. Auteur de La Refondation de la Droite, aux éditions Salvator