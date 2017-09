Santé Publique France : Nutrition des enfants

Par Salah Eddine, le 7 septembre 2017

Émission du jeudi 7 septembre 2017

(Podcast disponible en bas de page)

_

Nutrition des enfants

_

Les invités :

Dr Dominique Cassuto, médecin nutritionniste et endocrinologue à Paris

M. Stéphane Besançon, nutritionniste et responsable de l’ONG Santé Diabète au Mali

Dès sa naissance, manger est l’activité préférée de l’enfant. Ce que nous donnons à nos enfants joue un rôle important sur leur santé plus tard, notamment dans la prévention de maladies à l’âge adulte : cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète,

En France, 1 enfant sur 5 est en surpoids (1,7 millions d’enfants) et 3,5% sont en situation d’obésité (450.000 enfants). La nourriture riche en graisses et en sucre, ou la « mal bouffe » multiplie par trois le risque d’obésité chez l’enfant.

Cette émission a été l’occasion de rappeler l’importance de l’allaitement des bébés, d’une alimentation variée et équilibrée dès le plus jeune âge et comment faire face aux tentations du fast-food.

Les parents peuvent également se faire aider si besoin par le médecin traitant ou le nutritionniste s’ils se posent des questions sur l’alimentation de leurs enfants.

Sites internet :

www.mangerbouger.fr

santediabete.org

Livre du Dr Dominique Cassuto aux éditions Odile Jacob : « Qu’est ce qu’on mange ? » L’alimentation des ados de A à Z