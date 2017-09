7 septembre 2017

Tikpi Atchadam, l’homme qui bouscule l’échiquier politique togolais

Lomé (AFP)

Les habitants de Lomé sont habitués à voir les partisans de l’opposant historique Jean-Pierre Fabre défiler dans les rues.Mais jamais l’opposition n’avait réussi à s’unir comme elle l’a fait mercredi, déclenchant une marée humaine dans la capitale togolaise et révélant une nouvelle figure de proue, Tikpi Atchadam.

Jean-Pierre Fabre, 65 ans, l’homme "infatigable" comme on l’appelle au Togo, qui bat le pavé depuis des années, a toujours été montré du doigt par le pouvoir en place comme un homme "du Sud".

Celui qui amplifie aujourd’hui son mouvement, Tipki Atchadam, chef de file du Parti National Panafricain (PNP), ne pouvait donc venir que du Nord, tout comme le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, qui a succédé à son père après 38 ans de règne sans partage.

Les représentants du Nord se sont toujours traditionnellement rangés derrière le pouvoir, explique à l’AFP Farida Nabourema, activiste togolaise, auteure d’un essai, La Pression de l’oppression.

"On a toujours donné l’impression au Togo que ce sont les gens du Nord qui gouvernent et pourtant le Nord a toujours été négligé en terme d’infrastructures et d’investissements-", poursuit-elle."L’opposition se devait de se mettre ensemble pour éliminer l’alibi ethnique."

A 50 ans, Tikpi Atchadam, le visage recouvert de scarifications ethniques du Nord, a réussi à bousculer un échiquier politique quasiment sclérosé après des années de lutte interminable, de dialogue stérile avec le pouvoir et d’attente pour réformer la Constitution.

"Ne regardez pas mes balafres", glisse-t-il à l’AFP en recevant dans la cour de sa maison.Il connaît les critiques qui veulent faire de lui un représentant de la minorité musulmane qui ne parle qu’à son groupe, les Tem."Ecoutez plutôt ce que j’ai à dire."

Mercredi, à l’issue de la manifestation monstre contre le pouvoir, l’homme avait la parole claire et savait haranguer les foules.

Le leader du PNP n’est pas novice du système.Il quitte en 2007 le Parti Démocratique pour le Renouveau (PDR), où il a débuté très jeune en politique, lorsque son chef se rapproche du pouvoir, puis se retire de la scène publique pour réfléchir à son retour dans l’opposition.

Le PNP a été créé en 2014, n’a aucune représentation au Parlement togolais et Tikpi Atchadam n’a jamais participé à aucun scrutin présidentiel.

Il a construit sa base populaire dans sa ville, Sokodé, et sa base financière et diplomatique au sein de la diaspora togolaise, particulièrement importante en Allemagne.

Son arrivée fulgurante dans le jeu politique, fin 2016, et le succès de ses manifestations du 19 août dernier, ont été un coup de semonce pour le pouvoir.

Mais il est devenu une véritable menace lorsqu’il a demandé du soutien à Jean-Pierre Fabre, le pilier historique de l’opposition, plutôt que de jouer seul, de son audience nordiste.

- ’Marchez !’ -

La journée de manifestation du PNP du 19 août, où deux manifestants ont été tués à Sokodé, à 300 kilomètres de Lomé, a sans aucun doute été un marqueur dans les esprits.

Jean-Pierre Fabre avait lui aussi besoin d’un nouveau souffle.

La journée "ville morte", fin août, à l’appel de plusieurs partis d’opposition, dont l’ANC (Alliance Nationale pour le Changement de Jean-Pierre Fabre) et le PNP, pour célébrer leur mémoire a déjà été une petite victoire mutuelle.

Mais si tout le monde s’attendait à une grande affluence aux manifestations du 6 septembre, personne n’aurait imaginé voir défiler des centaines de milliers de personnes (plus de 100.000 selon Amnesty International, un million selon l’opposition) à Lomé et des milliers d’autres dans les villes secondaires du Togo.

Les dizaines d’arrestations et les condamnations de 15 personnes - dont le secrétaire général du PNP - à de la prison ferme pour "rébellion, dégradation, violences volontaires ou voies de fait" après les manifestations d’août ne semble pas faire peur au charismatique Atchadam.

"Marchez !C’est vous qui allez libérer le régime", a-t-il lancé mercredi à une foule impressionnante, pour lui donner rendez-vous le lendemain."Vous avez toujours demandé l’unité de l’opposition, elle est là.Du plus jeune, au plus vieux, on est là."

M. Atchadam a adressé son discours dans des baskets confortables, tout comme son désormais partenaire Jean-Pierre Fabre, qui attendait son tour pour s’adresser à ses supporters en colère contre "50 ans de Gnassingbé".

Assis en tailleur dans la poussière et sous une chaleur de plomb, les partisans de l’ANC restent clairs : "’Tikpi’ est là, nous le soutenons, mais Fabre reste notre président", souffle l’un d’eux.

Interrogé sur son programme politique, M. Atchadam reste flou, assurant qu’il le dévoilera "en temps voulu".

"Pour l’instant, la priorité est notre unité d’action.Demain, lorsque la démocratie sera installée, chaque parti jouera sa carte", promet-il.