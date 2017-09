7 septembre 2017

dotAfrica (.africa) la meilleure solution pour l'Afrique dans le cyberespace

Il est désormais possible de posséder une adresse Internet ou un nom de domaine avec l'extension .africa.

Plus de 8 000 marques et entreprises parmi les plus importantes du continent, ainsi que des particuliers, se sont déjà enregistrés pour obtenir cette nouvelle adresse Internet pleine de promesses.

Plusieurs organisations, notamment des banques ou des sociétés de médias, enregistrent actuellement des noms de domaine .africa. « Des marques continentales et internationales de premier plan adoptent actuellement des noms de domaine avec l'extension .africa, car elles sont conscientes de l'importance d'être associées avec le brillant avenir en ligne de l'Afrique. Devant le grand nombre d'aventures positives qui se déroulent en Afrique, les marques prennent conscience que les noms de domaine .africa constituent une possession virtuelle de valeur », déclare Lucky Masilela, PDG de ZACR, la société à but non lucratif qui administre le nouveau nom de domaine .africa sur le continent.

54 pays d'Afrique sont à présent unis sous un nom de domaine unique qui s'étend à tout le continent, conformément aux déclarations d'Oliver Tambo et d'Abuja dans les années 1990. Ces résolutions écrites établissaient la place centrale que les TIC allaient occuper à l'avenir en Afrique, et .africa est sûrement l'une des initiatives les plus importantes menées par l'Afrique en matière de TIC au cours des vingt dernières années.

« Des initiatives comme .africa permettent de tirer parti des nouvelles technologies pour résoudre des problèmes anciens. L'extension .africa est unique, car elle donne aux Africains un sentiment de fierté très important pour les encourager à tout mettre en œuvre pour le bien de leur continent et d'eux-mêmes. ZACR appelle tous les Africains à s'approprier l'extension .africa, car elle appartient réellement à chacun d'entre nous », ajoute pour conclure M. Masilela.

Les noms de domaine avec l'extension .africa sont désormais disponibles et tout le monde peut s'enregistrer à travers les sociétés de la liste ci-dessous : http://Registry.africa/registrars.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Registry.africa. Pour les demandes de médias, veuillez contacter pr@Registry.africa.

