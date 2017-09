6 septembre 2017

Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur l’attaque perpétrée au moyen d'un engin explosif contre un convoi de la MINUSMA dans la région de Kidal, Mali

Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric :

Le Secrétaire général condamne l’attaque perpétrée contre un convoi de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA). Cette attaque a couté la vie à deux casques bleus et deux autres ont été grièvement blessés.

Le Secrétaire général transmet ses profondes sympathies aux familles et aux proches des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général rappelle que les attaques visant les forces de maintien de la paix des Nations unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international.

