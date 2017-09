Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 05/09/2017

L’improbable destin de la Centrafrique

Quelques questions sur les causes profondes des crises politiques et sécuritaires récurrentes en République centrafricaine, à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Oubangui-Chari, Le pays qui n’existait pas » de Jean-Pierre Tuquoi. La Centrafrique, autrefois baptisée Oubangui Chari par le colonisateur est-elle demeurée ce pays né du hasard, et exposé aux appétits et violences de l’ancienne puissance coloniale ? Quel est le poids de l’entreprise coloniale sur le destin national ? Et, quels en sont les effets prolongés sur le présent centrafricain ? Enfin, comment expliquer la difficulté des Centrafricains à construire un destin collectif au sein d’un Etat ordinaire et stable ? Réponses dans ce Grand Débat.

Invités :

Jean-Pierre Tuquoi, Journaliste et essayiste. Il vient de publier « Oubangui-Chari, le pays qui n’existait pas » aux éditions La Découverte

Thomas Dietrich, Ecrivain. Auteur de « Là où la terre est rouge » aux éditions Albin-Michel

Gervais Douba, Enseignant à l’Université de Rouen