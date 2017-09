5 septembre 2017

Le nouveau Représentant permanent du Mali présente ses lettres de créance

M. Mamadou Henri Konate a présenté aujourd'hui à M. Michael Møller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les pouvoirs l'accréditant comme Représentant permanent du Mali auprès de l'Office.



Avant sa nomination à ce poste, le nouveau Représentant permanent était, depuis mai 2011, Conseiller spécial du Président de la République du Mali. À ce titre, il était notamment chargé de la préparation des visites officielles et de travail du Président de la République à l’étranger, ainsi que de l’organisation des réceptions et cérémonies officielles en lien avec le protocole présidentiel.



De 2004 à 2011, M. Konate était le Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République du Mali, en charge notamment du contrôle des activités de la Direction administrative et financière et de l’établissement et de la signature des ordres de mission sur le territoire national. En 2003, M. Konate était déjà chargé de mission au Secrétariat général de la Présidence. Également en 2003, M. Konate a présidé le Comité national d’organisation de la visite d’État du Président Jacques Chirac au Mali.



Ancien fondé de pouvoir à la Direction nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest au Mali (1997-2003), M. Konate est également au bénéfice d’une expérience antérieure dans le secteur privé.



Diplômé en administration publique de l’École nationale d’administration de Paris (1989-1990, promotion Victor Hugo), M. Konate est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures de l’Institut d’études supérieures en relations internationales de Paris (1988).



Né le 5 mars 1963 à Bamako, au Mali, M. Konate est marié et père de trois enfants.

