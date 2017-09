Design minimaliste et format luxueux - les nouveaux pommeaux Rainshower de GROHE

5 septembre 2017

Si certains types de jets caressent délicatement la peau telle une pluie d'été, d'autres offrent un massage revigorant. Les nouveaux pommeaux Rainshower 310 2 jets GROHE (www.GROHE.com) tirent le meilleur parti de ces deux univers et assurent une complète satisfaction lors de chaque douche. De plus, en juxtaposant un pommeau extralarge et un bras de douche raffiné, vous ajoutez à l'attrait du design de votre salle de bain. Disponibles en formes rondes ou rectangulaires dans un design minimaliste qui promet une expérience aquatique exceptionnelle, ces pommeaux s'harmoniseront parfaitement avec n'importe quel design moderne de salle de bain. Ces nouveaux pommeaux de luxe sont fabriqués dans l'usine GROHE à Lahr en Allemagne.

Doubler le plaisir

Les pommeaux Rainshower 310 2 jets arborent une face de pulvérisation spéciale qui double le plaisir de douche. Des arrivées d'eau ovales disposées en étoile au centre de la face de pulvérisation produisent un puissant jet de massage. Elles sont entourées par des buses délivrant un jet PureRain bien plus doux. Les utilisateurs peuvent donc choisir entre un jet concentré afin de détendre leurs muscles raides ou de rincer leur application de shampooing et un jet en averse qui enveloppera délicatement leur corps. La douche peut être énergisante et revigorante ou apaisante et relaxante. Elle peut aussi combiner les deux approches pour une profonde satisfaction. Pour simplifier le passage entre les différentes fonctions ainsi que leur combinaison, GROHE propose une nouvelle unité SmartControl Concealed comportant un bouton intuitif push-and-turn. Ce concept permet de manipuler le pommeau 2 jets et la douchette à partir d'un même élément dissimulé. Nettoyer la face de pulvérisation est tout aussi simple : le desgin SpeedClean des buses en silicone permet d'essuyer le calcaire sans difficulté.

Un point de mire dans votre salle de bain

Ronds ou rectangulaires, les pommeaux Rainshower 310 2 jets GROHE confèrent, rien que par leur taille, une présence à votre salle de bain. Néanmoins, leur diamètre de 310 mm comme la longueur de leurs bords dans la variante rectangulaire n'apparaissent jamais trop imposants. Et ce, grâce à leur corps discret et leur unique silhouette épurée. Le magnifique bras de douche élancé est fourni avec une rosette murale ronde ou rectangulaire assortie. Ces nouveaux pommeaux se marient à merveille avec les nouvelles unités SmartControl Concealed dont la profondeur de seulement 43 mm garantit une intrusion minimale dans la douche pour un maximum d'espace et de mouvement. Les faces des pommeaux et les unités SmartControl sont disponibles en chromé et en blanc afin de s'harmoniser parfaitement avec le reste de votre salle de bain. Des douchettes et autres éléments de robinetterie assortis sont disponibles dans la vaste gamme de produits de salle de bain GROHE, la marque qui allie flexibilité du design et haute personnalisation de l'expérience de douche.

