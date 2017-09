Afro CirKus Voter

Afro CirKus, Itinéraire d’un continent du 4 au 29 octobre 2017 au Cabaret Sauvage

Bienvenue dans un cabaret d’un genre nouveau : Afro Cirkus, Itinéraire

d’un Continent. Cette Afrique qui fascine autant qu’elle effraie est racontée en différents tableaux. Le récit est ré-enchanté par le clown, le mât chinois, le main à main, l’acrobatie, la contorsion et la danse.

La musique live jouée sur scène est ponctuée par les interventions

déjantées du conteur et DJ qui officie en Maître de Cérémonie. Il est le fil

rouge de ce dialogue avec nos héritages, lui insufflant juste ce qu’il faut

d’autodérision avec habileté et humour.

Un spectacle qui ne donne qu’une envie : danser au Bal’Mandingue

jusqu’à minuit.

Présentation

Afro Cirkus est un spectacle de cabaret-cirque, interprété exclusivement par des artistes (circassiens, danseurs, musiciens) du continent africain. Un seul artiste blanc parmi ses artistes, le Maître de Cérémonie, un peu particulier, à la fois « conteur » déjanté et DJ de son état, mêlant musique traditionnelle et contemporaine, invitant, à l’issue du spectacle, le public au Bal’Mandingue jusqu’au bout de la nuit !

Ce spectacle multidisciplinaire allie différentes techniques de cirque (Art clownesque, acrobatie aérienne, main à main, mât chinois, contorsion, fil de fer) et la danse, le tout accompagné par les notes et les sons de musiciens live. Ce Cabaret-Cirque, Afro CirKus réunira des artistes-circassiens du Cirque Mandingue de Guinée et des musiciens africains.

Avec Afro CirKus, les artistes auront un dialogue fructueux avec leur histoire, leur propre héritage culturel, conscient de la mutation inéluctable de ce monde traditionnel, débouchant sur une nouvelle créativité. Ce sera un spectacle joyeux et performant à l’image de ses acteurs, et dont la forme s’inscrit dans les nouvelles esthétiques africaines.

Infos :

CIRQUE MANDINGUE

AFRO CIRKUS – Itinéraire d’un continent

Du 4 au 29 octobre 2017 au Cabaret Sauvage

Du Mercredi au Samedi : 20h - Les dimanches : 16h

Tarif (prévente) : PLEIN 26€ / ENFANT (jusqu’à 12 ans) 12€

www.cabaretsauvage.com / Page Facebook

Locations : Fnac, Digitick & points de vente habituels

Parc de la Villette

211 avenue Jean Jaurès • 75019 Paris

Tél : 01 42 09 03 09

Fax : 01 42 09 11 17

E-mail : cabaret@cabaretsauvage.com

CONTACT PRESSE | BipCom

Barbara AUGIER • 06 63 84 45 73 / Isabelle BERANGER • 06 08 60 14 17 • contact@bipcom.fr

CONTACT COMMUNICATION | Julie BERTHELOT

communication@cabaretsauvage.com • 01 42 09 85 28