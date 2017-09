4 septembre 2017

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, achève une tournée au Mali, Niger et Burkina Faso

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a effectué une tournée régionale des pays du Liptako Gourma (Mali, Niger et Burkina Faso) du 27 au 31 août, afin de renouveler l’engagement de l’ONU à leur égard.

Au cours de cette tournée, il a rencontré les autorités respectives de ces pays, notamment les Présidents Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, ainsi que le Premier Ministre Brigi Rafini du Niger. Il a également eu une séance de travail avec le chef de la Mission intégrée des Nations Unies de stabilisation au Mali (MINUSMA).

Il a encouragé les efforts des Etats Membres du G5 Sahel qui ont établi une force conjointe pour affronter efficacement les défis liés au terrorisme dans les pays concernés alors que plusieurs discussions internationales sur son opérationnalisation auront lieu au cours des prochains mois.

Soulignant les liens étroits entre la sécurité et le développement, il a rappelé les efforts des Nations Unies en faveur de la sécurité, de la gouvernance et de la résilience, dans le cadre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS). Il a enfin encouragé les Etats à profiter pleinement de la Plateforme ministérielle de coordination (PMC) des stratégies Sahel.

A tous ses interlocuteurs, M. Ibn Chambas a rappelé que le Secrétaire général de l’ONU a encouragé le Système de l’ONU à renforcer son engagement envers le Sahel, notamment en intégrant des perspectives des droits de l’homme, de sécurité et de développement dans une approche préventive.

M. Ibn Chambas poursuivra ses rencontres avec les pays du Sahel au cours des prochaines semaines, notamment avec des consultations prévues avec les autorités tchadiennes et mauritaniennes.

Distribué par APO pour United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS).