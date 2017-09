3 septembre 2017

Mondial 2018 : le classement groupe par groupe (J3)

Programmée juste avant la 4e journée qui débute dès lundi, la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2018 a rendu son verdict. Si le Nigeria et la Tunisie poursuivent leur sans-faute en enchaînant une 3e victoire, l’Algérie, le Cameroun et le Ghana semblent en revanche quasiment éliminés. A noter les cartons du Maroc face au Mali (6-0) et du Nigeria contre le Cameroun (4-0).

